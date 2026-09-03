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Nadia Podoroska perdió ante la misma rival que la privó de la final de Roland Garros 2020

La tenista rosarina quedó eliminada en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. No pudo con la polaca Iga Swiatek, número ocho del mundo

3 de septiembre 2026 · 19:54hs
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Nadia Podoroska perdió en dos sets con la número ocho del mundo del tenis femenino.

AP

Nadia Podoroska perdió en dos sets con la número ocho del mundo del tenis femenino.

Nadia Podoroska quedó eliminada este jueves en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis. La rosarina superó el debut por primera vez en su sexta participación en el tercer Grand Slam del año, pero no pudo avanzar más allá. La derrotó la suiza Iga Swiatek, número ocho del mundo, por 6/2 y 6/3.

Para Podoroska este partido significó reencontrarse con la rival que le impidió acceder a la final de Roland Garros en 2020. La actuación de la rosarina, accediendo en esa oportunidad a las semifinales, fue la mejor personal en el torneo parisino y en un Grand Slam.

En ese torneo de Roland Garros se convirtió en la primera tenista que llega a las semifinales, tras superar la clasificación.

>> Leer más: Tenis: Nadia Podoroska vuelve a un Grand Slam tras un año y siete meses

Este presente es distinto para la tenista rosarina, entre otras razones por una lesión que la mantuvo largo tiempo inactiva. Actualmente se ubica 449º del ranking mundial y el hecho de jugar en el Abierto de los Estados Unidos y superar la primera ronda es un logro, aunque parezca poco.

Podoroska retornó a un Grand Slam un año y 7 meses después de competir en el Abierto de Australia, jugado en enero de 2025.

La próxima competencia de la rosarina será el WTA 250 de San Pablo, que se disputará a partir del 12 de septiembre sobre superficie dura.

Francisco Cerúndolo, a tercera ronda

Este jueves hubo otras presentaciones argentinas en el Abierto de los Estados Unidos. El mejor representante nacional, Francisco Cerúndolo, derrotó por la segunda ronda al alemán Jan-Lennard Struff 5/7, 7/5, 4/6, 6/2 y 6/3.

Cerúndolo tendrá un duro partido por la tercera ronda, el sábado, contra el estadounidense Taylor Fritz.

En tanto, Marcos Trungellitti perdió, también por la segunda ronda, frente al belga Alexander Blockx por 6/3, 6/2, 3/6 y 6/1.

Este viernes habrá un cruce entre argentinos por la tercera ronda: Tomás Martín Etcheverry y Mariano Navone.

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