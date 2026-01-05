Tragedia en el Aconcagua: murió un montañista ruso cerca de la cima

El hombre de 55 años falleció de un paro cardiorrespiratorio muy cerca de la cima del cerro mendocino

Un montañista ruso falleció de un paro cardiorrespiratorio en el Aconcagua

Un montañista ruso murió muy cerca de la cima del Aconcagua, provincia de Mendoza, a más de 6.000 metros de altura . El hombre tenía 55 años y se encontraba escalando el cerro mendocino.

El andinista fue identificado como Konstantin Bitiukov. Este domingo 4 de enero, el montañista se encontraba en el paraje conocido como El Hombro, a unos 6.000 metro s, cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio que le produjo desvanecimiento, según reporto el diario Uno de Mendoza.

Tras el desvanecimiento del andinista, el guía de expedición pidió asistencia inmediata. En este marco, al ruso le practicó RCP (durante 20 minutos y se le suministró oxígeno y adrenalina para reanimarlo, pero falleció . El montañista estaba muy cerca de la cima del Aconcagua.

En tanto, personal de la Patrulla de Rescate de Policía de Mendoza, apostada en el Parque Provincial Aconcagua, activó un operativo junto a Guardaparques y se trasladaron en helicóptero al lugar donde se hallaba el hombre, según informó el Diario Uno de Mendoza.

Tras constatarse la muerte del andinista, se le dio intervención a la Comisaría 23 de Uspallata y la causa quedó a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal Nº 11.

De esta manera, el andinista ruso se transforma una de las primeras víctimas de la temporada de ascensos al Aconcagua que comenzó el 1 de noviembre pasado.