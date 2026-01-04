La Capital | El Mundo | Derecho

Juristas de Argentina, Brasil y Perú cuestionan la "retirada coercitiva" de Maduro y denuncian una acción ilegal de EEUU

Si bien criticaron el gobierno de Maduro, las Asociaciones Científicas de Derecho Internacional de Argentina, Brasil y Perú afirmaron que la incursión militar estadounidense va en contra de "la soberanía y la autodeterminación" de Venezuela

4 de enero 2026 · 19:38hs
Juristas de Argentina, Brasil y Perú cuestionan la retirada coercitiva de Maduro y denuncian una acción ilegal de EEUU

Las Asociaciones científicas de Derecho Internacional de Argentina, Brasil y Perú, reunidas en torno a su misión académica e institucional de promover el estudio, el desarrollo y el respeto del derecho internacional, manifestaron su "profunda preocupación" ante la "retirada coercitiva" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa por agentes vinculados al gobierno de los Estados Unidos, "en una aparente actuación unilateral y al margen de mecanismos jurídicos internacionalmente reconocidos".

"Con la captura de Maduro, quien ha hecho mucho daño a sus conciudadanos y a la economía de Venezuela, se inicia un proceso respecto del cual aguardamos que se restituya la auténtica democracia; sin embargo, tal expectativa no puede desligarse de la forma en que dicho proceso ha sido desencadenado, pues el método empleado no se ha apegado al derecho y plantea interrogantes relevantes desde la perspectiva del orden jurídico internacional", señalaron en una declaración conjunta.

Del primado del derecho internacional, de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos

El texto destaca que "el derecho internacional contemporáneo se estructura sobre principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, entre los cuales se destacan la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza, el principio de no intervención en los asuntos internos, el respeto a la jurisdicción territorial y la obligación de solución pacífica de controversias".

"Estos principios constituyen el núcleo axiológico del sistema internacional y no admiten relativización selectiva ni aplicación conforme a conveniencias políticas circunstanciales, bajo pena de vaciamiento normativo del propio orden jurídico internacional", subraya.

Y remarca que "la práctica de actos coercitivos unilaterales en territorio extranjero, sin un fundamento jurídico multilateral válido, constituye una grave afrenta a estos principios y compromete la estabilidad de las relaciones entre los pueblos".

De la ilegalidad de las medidas unilaterales coercitivas y del rechazo a salvoconductos autoatribuidos

"Aun cuando se formulen críticas severas al régimen político vigente en Venezuela, incluso desde las perspectivas democrática, institucional y humanitaria, esto es desde la afrenta al Estado de Derecho, el sistema de división de poderes, la falta de Independencia Judicial, violación de los DDHH, ninguna de estas circunstancias autoriza a otro Estado a arrogarse un salvoconducto jurídico para actuar unilateralmente en territorio extranjero, mediante operaciones coercitivas o de carácter extraterritorial", expresa.

También afirma que, "en caso de confirmarse que dicha acción haya implicado, directa o indirectamente, la retirada forzada del presidente de la república, se estaría ante una violación aún más grave, por afectar el núcleo de la autodeterminación del pueblo venezolano y de la libertad de organización política interna, materias que permanecen protegidas por el derecho internacional, independientemente de juicios políticos externos sobre el gobierno en ejercicio".

"La historia latinoamericana está marcada por el rechazo a tales prácticas. Desde el bloqueo naval de 1902 y la formulación de la Doctrina Drago, se consolidó en la región el entendimiento de que la fuerza, la coerción económica o la intervención directa no constituyen medios legítimos de cobro, castigo o imposición de conductas entre Estados soberanos".

De América Latina como región de paz y de la erosión sistémica del Derecho Internacional

"América Latina construyó, a lo largo del siglo XX, una identidad jurídica propia como región de paz, comprometida con la solución pacífica de controversias, con el rechazo del uso de la fuerza y con la consolidación de mecanismos diplomáticos y jurídicos multilaterales. Esta identidad fue reafirmada, entre otros instrumentos, mediante la consagración de la región como zona libre de armas nucleares, lo que constituye una expresión inequívoca de su vocación pacífica y cooperativa.

"La normalización de acciones coercitivas unilaterales en tal contexto no solo fragiliza al Estado directamente afectado, sino que erosiona el propio sistema jurídico internacional, abriendo precedentes peligrosos para la generalización de intervenciones selectivas, hegemonías circunstanciales y prácticas incompatibles con el ideal civilizatorio que sustenta el Derecho Internacional desde la posguerra.

"Cuando la excepción se convierte en método, la tragedia deja de ser episódica y pasa a integrar el engranaje ordinario del sistema internacional", indica la declaración conjunta.

Del llamado a la normalidad diplomática

El documento, con la firma de la Asociación Argentina de Derecho Internacional (Aadi), la Sociedad Brasileña de Derecho Internacional (SBDI) y la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI), considera "incompatible con el derecho internacional cualquier forma de abducción, aprehensión o ejercicio de poder coercitivo en territorio extranjero sin una base jurídica multilateral válida", y reafirma "los principios de la autodeterminación de los pueblos, de la no intervención, de la no utilización de la fuerza y de la solución pacífica de controversias, como pilares innegociables del orden internacional", así como "el primado de la diplomacia, del diálogo y de los mecanismos jurídicos internacionales, especialmente aquellos ofrecidos por el sistema de las Naciones Unidas".

Además, exhortan "a los Estados involucrados a restablecer estándares de normalidad diplomática, absteniéndose de medidas unilaterales que profundizan las tensiones y fragilizan la confianza internacional", defienden "el fortalecimiento del multilateralismo jurídico, como la única vía legítima para el enfrentamiento de crisis políticas, humanitarias e institucionales" e "invocan a que, a la luz de los principios del derecho internacional, prontamente se inicie la ruta de la anhelada restitución democrática que recoja y respete los derechos del pueblo venezolano".

"El Derecho Internacional no es un instrumento de ocasión, sino un patrimonio normativo de la humanidad, construido precisamente para contener el caos, limitar el poder y preservar la paz, especialmente en regiones históricamente comprometidas con la convivencia pacífica entre los Estados", concluye.

Noticias relacionadas
Nicolás Maduro detenido junto a agentes de la DEA en Nueva York.

España, Brasil y México lanzan un fuerte rechazo a la intervención militar de EEUU en Venezuela

trump advierte a delcy rodriguez: si no hace lo correcto, va a pagar un precio mas alto que maduro

Trump advierte a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro"

durisimo editorial de the new york times contra trump: el ataque a venezuela es ilegal e imprudente

Durísimo editorial de The New York Times contra Trump: "El ataque a Venezuela es ilegal e imprudente"

Delcy Rodríguez encabeza una reunión con altos mandos militares y políticos tras la captura de Maduro.

El desaire de Donald Trump a Corina Machado y su respaldo a la chavista Delcy Rodríguez

Ver comentarios

Las más leídas

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Lo último

PSM Fútbol abrió el año con un gran triunfo sobre Sarmiento de Maggiolo por el Regional Amateur

PSM Fútbol abrió el año con un gran triunfo sobre Sarmiento de Maggiolo por el Regional Amateur

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

La actriz de Lost Evangeline Lilly tuvo un accidente y sufrió daño cerebral

La actriz de "Lost" Evangeline Lilly tuvo un accidente y sufrió daño cerebral

Rosario golpeada por la tragedia en la ruta 136: el accidente reavivó las denuncias por su estado crítico

El choque frontal de este viernes dejó cuatro personas muertas, entre ellas un matrimonio rosarino y el bebé que la mujer llevaba en su vientre
Rosario golpeada por la tragedia en la ruta 136: el accidente reavivó las denuncias por su estado crítico
Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Ovación
Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026
Ovación

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene varias fechas confirmadas

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene varias fechas confirmadas

Policiales
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

La Ciudad
Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas
La Ciudad

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

El cortejo fúnebre de Usandizaga pasará por el Palacio Municipal y Rosario le dará su última despedida

El cortejo fúnebre de Usandizaga pasará por el Palacio Municipal y Rosario le dará su última despedida

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Machado, sobre la detención de Maduro: Vamos a traer de vuelta a nuestros hijos
El Mundo

Machado, sobre la detención de Maduro: "Vamos a traer de vuelta a nuestros hijos"

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

La EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

La EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Qué dijeron Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute sobre la captura de Maduro
El Mundo

Qué dijeron Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute sobre la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Tras un ataque a Venezuela, Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando