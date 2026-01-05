Colecta solidaria: llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Más de 60 emprendedores participan de la feria en la plaza Pringles, donde además vender juguetes artesanales también se reciben donaciones

La Feria Especial de Reyes llegue en su nueva versión a la plaza Pringles

Feria Especial de Reyes, la movida solidaria para infancias en situación de vulnerabilidad. Venta y colecta de juguetes en pleno centro de Rosario

Más de 60 emprendimientos locales integran la Feria Especial de Reye s , que se realizar este lunes en la plaza Pringles , en Córdoba y Presidente Roca, en pleno microcentro de Rosario. Se trata de una colecta solidaria que busca aprovechar la celebración de la llegada de Los Reyes Magos para juntar juguetes elaborados en forma artesanal, que serán destinados a niños y niñas que se encuentran bajo cuidado de entidades estatales.

Andrea Fortunio, directora general de Infancias y Familia de la Municipalidad, señaló que la movida solidaria llega a esta edición “tratando de acompañar a las infancias que más lo necesitan”.

Fortunio subrayó que “la comunidad rosarina es muy solidaria, muy respetuosa de niños y niñas, sobre todo con quienes vulneraciones de derechos. Nosotros nos sumamos como Dirección penando qué podemos hacer para los niños y niñas que están en instituciones que trabajan con la Municipalidad como la Fundación del Hospital Víctor J. Vilela”.

En declaraciones a LT8, la funcionaria municipal invitó a la comunidad rosarina “a sumarse con algún regalito o alguna donación que se puede canalizar con la Feria de Reyes que pueden comprar aquí y acompañar la colecta solidaria. Cualquier juguete o cuento que esté en buen estado es bienvenido. Hoy vamos a estar hasta 15 en la plaza recibiendo los juegos y cuentos”.

>> Leer más. Más de 150 emprendedores de economía social en una Feria de Reyes en plaza Sarmiento

Por su parte, William Burguener, subsecretario de Economía Social de la Municipalidad, señaló que el público “se puede encontrar con productos muy económicos hechos por emprendedores locales. Hay productos de entre 3 mil pesos hasta 20 mil. Hay mucha variedad para que puedan hacer regalitos. Hay más de 60 emprendedores elaborando productos para niños de todas las edades”.

Feria reyes02 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El funcionario asumió que “la situación está difícil, pero con un pequeño presente se puede dar alegría a los chicos. Con un gesto sencillo quizás se pueda hacer un regalo. En la época de las fiestas la situación fue difícil y ahora también, pero hay un compromiso muy grande en los emprendedores por seguir apostando al trabajo. Además, hay una decisión del municipio para poder acompañar al trabajo rosarino”.

“Entonces, combinando lo que el municipio impulsa como política pública más el espíritu emprendedor que tiene el rosarino, se podrá salir adelante y llevar alegría a los chicos”, destacó Burguener.