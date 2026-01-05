La Capital | La Ciudad | Feria

Colecta solidaria: llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Más de 60 emprendedores participan de la feria en la plaza Pringles, donde además vender juguetes artesanales también se reciben donaciones

5 de enero 2026 · 12:46hs
Feria Especial de Reyes

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Feria Especial de Reyes, la movida solidaria para infancias en situación de vulnerabilidad. Venta y colecta de juguetes en pleno centro de Rosario
La Feria Especial de Reyes llegue en su nueva versión a la plaza Pringles

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La Feria Especial de Reyes llegue en su nueva versión a la plaza Pringles
Colecta solidaria: llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Más de 60 emprendimientos locales integran la Feria Especial de Reyes, que se realizar este lunes en la plaza Pringles, en Córdoba y Presidente Roca, en pleno microcentro de Rosario. Se trata de una colecta solidaria que busca aprovechar la celebración de la llegada de Los Reyes Magos para juntar juguetes elaborados en forma artesanal, que serán destinados a niños y niñas que se encuentran bajo cuidado de entidades estatales.

Andrea Fortunio, directora general de Infancias y Familia de la Municipalidad, señaló que la movida solidaria llega a esta edición “tratando de acompañar a las infancias que más lo necesitan”.

Fortunio subrayó que “la comunidad rosarina es muy solidaria, muy respetuosa de niños y niñas, sobre todo con quienes vulneraciones de derechos. Nosotros nos sumamos como Dirección penando qué podemos hacer para los niños y niñas que están en instituciones que trabajan con la Municipalidad como la Fundación del Hospital Víctor J. Vilela”.

Feria reyes01

En declaraciones a LT8, la funcionaria municipal invitó a la comunidad rosarina “a sumarse con algún regalito o alguna donación que se puede canalizar con la Feria de Reyes que pueden comprar aquí y acompañar la colecta solidaria. Cualquier juguete o cuento que esté en buen estado es bienvenido. Hoy vamos a estar hasta 15 en la plaza recibiendo los juegos y cuentos”.

>> Leer más. Más de 150 emprendedores de economía social en una Feria de Reyes en plaza Sarmiento

Por su parte, William Burguener, subsecretario de Economía Social de la Municipalidad, señaló que el público “se puede encontrar con productos muy económicos hechos por emprendedores locales. Hay productos de entre 3 mil pesos hasta 20 mil. Hay mucha variedad para que puedan hacer regalitos. Hay más de 60 emprendedores elaborando productos para niños de todas las edades”.

Feria reyes02

El funcionario asumió que “la situación está difícil, pero con un pequeño presente se puede dar alegría a los chicos. Con un gesto sencillo quizás se pueda hacer un regalo. En la época de las fiestas la situación fue difícil y ahora también, pero hay un compromiso muy grande en los emprendedores por seguir apostando al trabajo. Además, hay una decisión del municipio para poder acompañar al trabajo rosarino”.

“Entonces, combinando lo que el municipio impulsa como política pública más el espíritu emprendedor que tiene el rosarino, se podrá salir adelante y llevar alegría a los chicos”, destacó Burguener.

Noticias relacionadas
La tos es un síntoma habitual de la gripe. Se suman fiebre,  dolor de cabeza y en las articulaciones. 

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

El coche fúnebre con los restos del exintendente Usandizaga llega al Palacio de Los Leones

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Si bien no se trató de una recuperación contundente, Navidad cerró con números apenas mejores para el comercio y ahora la atención está puesta en el Día de Reyes.

Comercio: leve repunte de ventas por las Fiestas y expectativa por Reyes

el tiempo en rosario: el lunes se mantiene la maxima y seguiria despejado

El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Lo último

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

Malcorra se despidió de Central: llegó como uno más, se marchó como un ídolo

Malcorra se despidió de Central: llegó como uno más, se marchó como un ídolo

Recategorización del monotributo 2026: qué hay que saber, fechas clave y cómo hacer el trámite online

Recategorización del monotributo 2026: qué hay que saber, fechas clave y cómo hacer el trámite online

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

La pareja que perdió su vivienda y a 12 animales rescatados en un incendio logró reponer parte de lo perdido. "Me sorprende la solidaridad de la gente", dice Camila
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas
La Ciudad

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Ovación
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Tras el no a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Tras el "no" a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Policiales
Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

La Ciudad
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
La Ciudad

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no
Ovación

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
Economía

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
El Mundo

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
La Ciudad

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas