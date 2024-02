Qué es Transnistria, el territorio moldavo que puede ser clave en la guerra Rusia-Ucrania

Vitali Ignatiev, canciller transnistrio, declaró para el canal de televisión ruso llamado “Rossiya 24” que “la comunidad internacional no puede ignorar las decisiones del actual congreso” y que este hecho se trataba “inicialmente de un pedido de apoyo diplomático” . Este suceso es similar a la petición de los separatistas prorrusos del este de Ucrania en febrero de 2022, el cual fue uno de los pretextos invocados por el presidente ruso Vladimir Putin para lanzar su ofensiva militar a gran escala en el país vecino.

Desde la cancillería ucraniana instaron al gobierno moldavo y a los separatistas de Transnistria a buscar una “solución pacífica de los aspectos económicos, sociales y humanitarios” de la crisis pero “sin interferencia externa destructora”.

No obstante, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, rechazó que haya una ofensiva contra la economía de la región: “Lo que el gobierno está haciendo hoy es dar pequeños pasos para la reintegración económica del país”, afirmó.

Con esta problemática en puerta, Rusia podría dar un fuerte golpe en la guerra en Ucrania, por lo que el nuevo foco de la atención está puesto sobre Moldavia y Transnistria. El Instituto para el estudio de la guerra (ISW) advirtió sobre una posible unión territorial por la que Putin podría llegar a declarar la “anexión de Transnistria” durante su discurso previsto ante la Asamblea Federal de Rusia de este jueves.

Banderas Transnistria y Rusia.jpeg La bandera de Transnistria junto a la de Rusia.

Intento de separación de Transnistria

Transnistria rompió su vínculo con Moldavia tras un conflicto armado en 1992, por el que contó con el apoyo de Rusia, y que quedó desde entonces sin resolución política ni diplomática. A partir de allí, dos batallones rusos de fusileros motorizados del Distrito Militar Occidental permanecen en la zona bajo el pretexto de garantizar la paz.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, el contingente de tropas rusas, el Grupo Operativo de Fuerzas Rusas en Transnistria (OGRF), se instaló en el territorio desde 1995 y cuenta con bases en las localidades de Tiráspol, Bender, Cocieri y Cobasna, entre otras.

La región insiste desde aquella época en que no forma parte de Moldavia, debido a que declaró su independencia en 1991. A pesar de ser llamada República Moldava Pridnestroviana, esta región no es reconocida como Estado por ningún miembro de la ONU, quienes la consideran parte de Moldavia y se la denomina “unidad territorial autónoma con un estatus jurídico especial de Transnistria”. Incluso Rusia no la reconoce, pero la considera un puesto de avanzada de gran importancia.