Qué es el "sombrero de salmón", la moda entre las orcas

El curioso detalle fue visto por primera vez en 1980. Los científicos no se ponen de acuerdo sobre el significado del fenómeno

Era 1987. Superdetective en Hollywood II y Walk Like An Egyptian de The Bangles lideraban las listas de cine y música. Mientras tanto, en el estrecho de Puget, en el estado de Washington, las orcas sorprendían nadando con salmones muertos sobre la frente.