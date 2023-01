Putin y Xi Jinping dialogaron por Zoom y prometieron profundizar su vínculo

Xi Jinping y Putin dialogaron por videoconferencia. No mencionaron a Ucrania, al menos no, en la parte pública del encuentro, que luego continuó en secreto.

Putin y Xi no mencionaron directamente a Ucrania en videoconferencia, la cual transmitieron públicamente, antes de iniciar conversaciones privadas. Pero ambos elogiaron el fortalecimiento de los lazos entre Moscú y Pekín en medio de las “tensiones geopolíticas’’ y una “situación internacional difícil’’. Putin expresó su deseo de extender la colaboración militar con China.

“Ante las crecientes tensiones geopolíticas, la importancia de la asociación estratégica ruso-china está creciendo como factor estabilizador’’, dijo Putin, cuya invasión de Ucrania se ha visto obstaculizada por la resistencia ucraniana y las sanciones occidentales.

El líder ruso dijo que esperaba que Xi visitara Moscú en la primavera. Tal viaje “demostrará al mundo entero la fuerza de los lazos ruso-chinos en temas clave’’, destacó. Xi no respondió. Putin aseguró que la cooperación militar tiene un “lugar especial’’ en la relación entre ambos países.

Xi, a su vez, dijo a través de un traductor que “frente a una situación internacional difícil y nada sencilla’’, China estaba lista “para aumentar la cooperación estratégica con Rusia”.

En su informe sobre la reunión, la emisora estatal china CCTV describió los eventos en Ucrania como una “crisis’’. Anteriormente, Pekín se había referido a la “situación de Ucrania’’, y el cambio de vocabulario puede reflejar la creciente preocupación china sobre el conflicto. Putin invadió Ucrania el 24 de febrero, pero la rápida y fulminante victoria que todos auguraban nunca sucedió y hoy Rusia enfrenta una costosa guerra de desgaste, mientras su economía sufre el efecto erosivo de las sanciones internacionales.

China, que ha prometido una amistad “sin límites’’ con Rusia, se negó a criticar las acciones de Moscú en Ucrania, condenadas por la comunidad internacional como crímenes de guerra, que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas. China, como Rusia, culpa a Estados Unidos y la Otán por “provocar al Kremlin”, y critica las sanciones impuestas a Rusia. Rusia, a su vez, respalda firmemente a China ante las tensiones con Estados Unidos por Taiwán.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que Rusia no ha abandonado los planes para capturar toda la provincia de Donetsk para el día de Año Nuevo. También advirtió a los ucranianos que podría haber otro ataque aéreo generalizado como el que el país sufrió el jueves. “Quedan dos días en este año. Quizás el enemigo intente una vez más hacernos celebrar el Año Nuevo en la oscuridad. Pero no importa lo que planeen, sabemos una cosa: sobreviviremos. Lo haremos. Los expulsaremos. No hay duda de eso. Y serán castigados por esta terrible guerra’’.