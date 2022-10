Otro humillante golpe para Putin: estalla un puente estratégico para Rusia

El presidente del Parlamento de Crimea, respaldado por el Kremlin, acusó de inmediato a Ucrania de estar detrás de la explosión, aunque el gobierno ruso no secundó el señalamiento. Las autoridades ucranianas habían amenazado repetidamente con atacar esa obra de infraestructura y muchos celebraron el ataque, pero Kiev no se atribuyó la responsabilidad. Esto es parte de su política de “apaciguamiento”, consistente en no atacar territorio ruso, o de hacerlo de manera silenciosa, pese a que Rusia lanza masivos bombardeos sobre Ucrania a diario.