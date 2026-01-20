Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos

Un tren de la red Rodalies de Cataluña chocó contra un muro de contención y descarriló. Al menos 15 dotaciones de emergencia se movilizaron al lugar

El accidente sucedió este martes, en un contexto de mucha sensibilidad en España tras la tragedia ferroviaria del domingo pasado.

Un tren de la red Rodalies de Cataluña, España, chocó este martes contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías dejando al menos un muerto y 15 heridos , según informó Protección Civil de la Generalitat.

El accidente ocurrió entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en la línea R4, en un contexto de intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas en la región. Según informaron fuentes oficiales a la prensa local, la persona fallecida es el maquinista del tren.

“Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasajeros”, señaló Protección Civil a través de su cuenta en la red social X, donde precisó que los servicios de emergencia se encontraban atendiendo a los heridos en el lugar. Para asistir a los pasajeros afectados, se movilizaron al menos 15 dotaciones de emergencia.

En paralelo, las autoridades informaron este martes que otro tren de la línea RG1 perdió un eje entre Blanes y Maçanet, lo que obligó a interrumpir su circulación, agravando las incidencias ferroviarias en la red catalana durante la jornada.

Lo cierto es que estos incidentes se producen en un contexto de máxima sensibilidad en España tras la grave tragedia ferroviaria ocurrida el domingo en Andalucía, que dejó al menos 42 muertos y decenas de heridos.

España en vilo tras la tragedia ferroviaria en Adamuz

El domingo cerca de las 19.40 en España dos trenes chocaron de frente tras el descarrilamiento de una formación. El incidente se dio cuando la unidad de compañía Iryo cambió de vías y sorprendió a la unidad de la marca Alvia, operada por la empresa estatal Renfe.

El siniestro ferroviario de Adamuz en España ya se cobró la vida de 42 personas, luego de que los equipos de rescate encontraran dos cuerpos entre las partes de los trenes destruidas por el choque de frente de este domingo por la tarde.

Además de los 42 fallecidos confirmados por las autoridades, otras 37 permanecen internadas tras la colisión y nueve de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos. En total, hubo más de 150 heridos.

Por otro lado, existen 43 denuncias por personas desaparecidas tras el choque de trenes del domingo a las 19.30 hora de España. Entre ellas la de un boliviano de 52 años, identificado como Víctor Terán, que reside en Huelva. Según las autoridades, los pedidos para dar con el paradero de estas personas se registraron en Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva, aunque plantearon que puede haber más de una presentación por persona desaparecida.

No obstante, las autoridades sanitarias y de seguridad no descartan que mientras avancen el trabajo de los equipos de emergencias y se retiren los vagones aparezcan más víctimas.

El tren descarrilado, de la empresa italiana Iryo, había salido de Málaga, en Andalucía, y se dirigía a Puerta de Atocha, en Madrid. De acuerdo con las primeras estimaciones, la formación se salió de la vía y chocó con el tren que viajaba hacia Huelva, donde resultaron afectados los vagones 7 y 8.