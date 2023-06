Murió Unabomber, el terrorista de las cartas que explotaban

Apodado “Unabomber” por el FBI (por su campaña de terror contra universidades), Kaczynski murió en la prisión federal Butner, Carolina del Norte, informó la Oficina Federal de Prisiones. Fue encontrado inconsciente en su celda y declarado muerto poco después. La causa de la muerte no se conoció de inmediato.

El manifiesto "La sociedad industrial y su futuro"

Unabomber obligó a los diarios nacionales The Washington Post y The New York Times a publicar en septiembre de 1995 su manifiesto de 35.000 palabras, “La sociedad industrial y su futuro”, que afirmaba que la sociedad y la tecnología modernas estaban conduciendo a un sentido de impotencia y alienación. Kaczynski era un ecologista radical devenido terrorista.

La publicación obligada de su obra fue un gran triunfo para el terrorista, pero lo llevó a su ruina. El hermano de Kaczynski, David, y la esposa de David, Linda Patrik, reconocieron el estilo del texto y avisaron al FBI, que había estado buscando a Unabomber durante años en la persecución más larga y costosa de la historia. En abril de 1996, lo encontraron en una cabaña de madera de 3 por 4 metros en Montana. La pequeña vivienda estaba llena de diarios, un diario personal escrito en código, ingredientes de explosivos y dos bombas completas.

Unabomber ganó simpatizantes, que lo comparaban con Daniel Boone, Edward Abbey y Henry David Thoreau. Pero en su diario Kaczynski aparecía no como un revolucionario comprometido sino como un ermitaño vengativo impulsado por pequeños agravios. “Ciertamente no pretendo ser altruista o actuar por el ’bien’ (sea lo que sea) de la raza humana”, escribió el 6 de abril de 1971. “Actúo simplemente por un deseo de venganza”. Una psiquiatra que entrevistó a Kaczynski en prisión lo diagnosticó como esquizofrénico paranoico. “Los delirios de Kaczynski son en su mayoría de naturaleza persecutoria”, escribió Sally Johnson. “Los temas centrales involucran su creencia de que está siendo difamado y acosado por miembros de la familia y la sociedad moderna”.

Kaczynski odiaba la idea de ser visto como un enfermo mental y cuando sus abogados intentaron presentar una defensa por demencia, quiso despedirlos. Cuando eso falló, trató de ahorcarse con su ropa interior. Kaczynski finalmente se declaró culpable en lugar de permitir que su defensa procediera con la declaración de demencia. “Estoy seguro de que estoy cuerdo”, dijo Kaczynski a la revista Time en 1999. “No tengo delirios y demás”.