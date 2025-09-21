Gaspar Duarte, protagonista de un gol anulado y un penal a favor de Central que el VAR revirtió

Apenas Talleres empató, Central hizo el segundo pero lo anularon. Y después le cobraron un penal a Gaspar Duarte que el VAR también dio vuelta

Gaspar Duarte fue protagonista en el ataque de Central y partícipe en dos situaciones de festejo que el VAR anuló.

Central tuvo dos festejos que duraron nada en el complemento del partido con Talleres . El segundo gol y un penal a favor fueron anulados por el VAR y en ambas acciones el protagonista fue Gaspar Duarte . La tecnología tuvo razón.

La primera situación se dio inmediatamente después del impensado empate de Talleres al inicio del complemento. Ibarra inició la jugada en el medio, cedió para Di María y este rápido para Duarte, que entraba solo por derecha.

Duarte ejecutó muy bien el centro al ras sin perder tiempo y Catalán, que venía cerrando cubriendo el ingreso de Alejo Veliz, se la llevó puesta y venció su propio arco. Pero el VAR, dirigido por Adrián Franklin , vio off side del delantero y Luis Lobo Medina anuló la conquista.

La otra acción del VAR

Sobre los 23' del complemento, Ignacio Malcorra habilitó bárbaro a Duarte desde la defensa y cuando encaraba al área superando a Miguel Navarro, el venezolano lo enganchó corriendo de atrás.

El juez dudó pero a instancias del línea señaló el punto del penal. También llegó la revisión del VAR y, aunque la falta existió, fue claramente afuera del área. Lobo Medina anuló la acción pero echó bien a Navarro por doble amarilla.