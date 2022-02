López Obrador atacó a periodistas que lo critican y mostró lo que supuestamente ganan

“La mafia del poder ocultó durante mucho tiempo los sueldos de estos periodistas famosos, que no son como ustedes, son periodistas golpeadores (golpistas) que tienen las grandes empresas de comunicación”, dijo López Obrador un día después de que otro periodista fuera asesinado (ver aparte).

“Eso ya se terminó y eso los enoja, por eso hablo de mercenario”, expresó el mandatario. “¿Qué es un mercenario? El que se vende o se alquila para golpear, que no lucha por un ideal”, dijo.

Fue entonces cuando dio inicio a un extenso agravio contra Loret de Mola, con quien admitió estar enojado luego de que este publicara una serie de artículos contra sus hijos. En uno de ellos, Loret de Mola aseguró que José Ramón López Beltrán vivió en una casa de Houston, Texas, perteneciente a un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex). También, que su otro hijo, Andrés, se habría beneficiado del programa público “Sembrando Vida” para su fábrica de chocolates “Rocío”.

En este contexto, el mandatario pidió a sus colaboradores el resumen de los recibos de sueldo de dicho comunicador, el cual expuso en una gran pantalla durante varios minutos. Según sus cuentas, Loret de Mola ganó 35 millones de pesos al año, que convertidos a dólares serían 1,7 millón. “Gana como 15 veces más que yo. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos? ¿Muy inteligente, un buen escritor? No. Es por golpeador (golpista)”, dijo el presidente que también apuntó explícitamente contra Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, del medio Latinus.

En este sentido, López Obrador pidió públicamente al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que verifiquen y exhiban de dónde provienen los ingresos de Loret de Mola.

Loret de Mola reaccionó por Twitter: “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa? donde dejé de trabajar en 2019”.

https://twitter.com/CarlosLoret/status/1492161627189305344 ¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022

En un segundo tuit, el también conductor televisivo agregó: “El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”.