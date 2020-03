Dos rivales del primer ministro Benjamin Netanyahu han acordado tratar de formar gobierno tras las elecciones de la semana pasada. La alianza se haría entre Benny Gantz, líder del partido Azul y Blanco y principal contrincante de Netanyahu, con el partido Yisrael Beitenu de Avigdor Lieberman.

Se trata de un nuevo revés para Netanyahu quien está tratando de mantenerse en el poder pese a la inminencia de un juicio en su contra por corrupción. En un comunicado, Gantz relató que tuvo un buen encuentro con Lieberman. "Hablamos de temas fundamentales y acordamos trabajar juntos para crear un gobierno que saque a Israel de este estancamiento político y evite unas cuartas elecciones'', declaró Gantz.

En las elecciones de la semana pasada, el partido Likud de Netanyahu fue el que más votos obtuvo. Pero junto con sus aliados religiosos y nacionalistas, obtuvo sólo 58 escaños en el Knéset (parlamento) cuando necesitaría 61 de los 120 para tener una mayoría.

Gantz se reunió ayer con Avigdor Lieberman, y los líderes de la Lista Conjunta predominantemente árabe, excluyendo la facción de Balad, para discutir la formación de un gobierno minoritario, informó el porta Ynet.news. Durante la reunión los líderes de ambos partidos idearon claras directrices para un posible gobierno con el fin de evitar una cuarta ronda electoral en un año. israel tuvo su tercera elección en un año hace una semana. Inicialmente parecía que había ganado claramente el Likud del premier en funcionees Netanyahu, pero luego el escrutinio final dejó las cosas más parejas. "Acabamos de concluir una reunión muy productiva", dijo Gantz. "Discutimos los principios básicos y decidimos cooperar en la formación de un nuevo gobierno para servir a Israel y evitar una cuarta elección". "Ha sido una reunión realmente grande", dijo por su lado Lieberman. "Sólo después de que el presidente Reuven Rivlin reciba los resultados finales de las elecciones y encargue a uno de los candidatos formar un gobierno, procederemos de forma ordenada a formar un gobierno y a prevenir nuevas elecciones", agregó. Lieberman es de derecha y fue ministro de Netanyahu y su partido integrante de la coalición, pero salió de mala manera del oficialismo y ahora está mucho más cerca del centroizquierdista Gantz.

Azul y Blanco publicó más tarde una declaración en la que afirma que el partido tiene como objetivo formar un gobierno lo más rápidamente posible, garantizando al mismo tiempo puestos clave para los miembros del bloque de la derecha. Gantz también se reunió con los diputados de derecha Yoaz Hendel y Zvi Hauser, para asegurar su apoyo a un gobierno minoritario, aunque fuentes cercanas al partido afirman que ambos se negaron a comprometerse con tal medida El colíder de Azul y Blanco, Moshe Yaalon, dijo que si Hendel y Hauser se niegan a apoyar tal gobierno, "son bienvenidos a renunciar".

Mientras, Netanyahu estaba listo para lanzar una campaña en Internet contra el establecimiento de un gobierno minoritario en los próximos días. El presidente del partido Shas, Aryeh Deri, firmó a los miembros del bloque de la derecha, que consiste en partidos nacionalistas y religiosos, en un documento que dice que no se sentarán en el mismo gobierno con la Lista Conjunta, o sea, árabe-israelí. "Son partidarios del terrorismo, que se oponen activamente a la idea de Israel como país para el pueblo judío", dijo Deri. Gantz también se reunió con los líderes de la Lista Conjunta predominantemente árabe, y reiteró su intención de formar un gobierno minoritario "que sirva a todos los ciudadanos de Israel, judíos y árabes".

El presidente del partido Balad, Mtanes Shehadeh, uno de los cuatro partidos que constituyen la Lista Conjunta, fue excluido de la reunión. "No esperaba que Gantz llamara, así que no me sorprendió", dijo Shehadeh. "Todavía tenemos muchos votantes de nuestro lado y estamos trabajando para servir a sus intereses, que es ante todo, para expulsar a Netanyahu."