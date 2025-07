Israel lanzó una ola de ataques aéreos contra Damasco, la capital siria

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron haber atacado los cuarteles generales militares del actual gobierno interino sirio en Damasco, así como las inmediaciones del palacio presidencial. La sede del Ministerio de Defensa sirio fue destruida por un misil israelí.

Embed - Israel Bombs Damascus, Warns Syria of ‘Painful Blows’ as Footage Shows Hit on Defense Ministry