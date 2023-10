Israel declaró que "está en guerra" tras una ofensiva sorpresa de Hamas: ya hay más de 400 muertos

"Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación, no son rondas de combates, es una guerra", indicó Netanyahu en un video difundido en sus redes sociales, en referencia a la ofensiva que, según cifras preliminares, dejó más de 482 muertos y cerca de 1.800 heridos, según los servicios de emergencia de ambos bandos. La respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no demoraron en atacar la Franja de Gaza.