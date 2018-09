Haddad se enfrenta al reto de captar los votos de los partidarios de Lula da Silva

Desde la cárcel, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva llamó a sus partidarios a votar por el hombre que lo reemplazará como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones de octubre. "Quiero que todos los que hubieran votado por mí que voten por Fernando Haddad para presidente de Brasil", dijo Lula en su carta el martes, el día en que se cumplió el plazo para que el PT escogiera a otro candidato dado que Lula tiene prohibido postularse. "De ahora en adelante él será Lula para millones de brasileños". Aunque ya se anticipaba, la designación formal de Haddad como reemplazo de Lula resuelve una incógnita pero abre otra: ¿Le harán caso los millones de partidarios de Lula? El ex presidente tenía una clara ventaja en los sondeos, en contraste con Haddad. Ambos políticos tienen puntos de vista similares y son amigos, pero para muchos brasileños, son también actores políticos muy diferentes.

Si bien Lula es el político más conocido de Brasil después de haber ocupado la presidencia entre 2003 y 2010, Haddad es poco conocido fuera de San Pablo, ciudad donde fue alcalde por cuatro años. Mientras Lula es carismático y común (popular), Haddad es abogado y profesor de ciencias políticas con fama de intelectual. Además, sufrió una aparatosa derrota cuando se postuló a la reelección en 2016, lo que despierta dudas sobre su capacidad para convencer a los votantes. Además Haddad, de 55 años, arrancó su campaña apenas ayer, menos de cuatro semanas antes de las elecciones.

Carlos Melo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Insper, cree que la fuerza del PT y el respaldo de Lula le darán a Haddad el impulso para llegar a una segunda vuelta. Si ninguno de los candidatos gana más del 50 por ciento de los votos el 7 de octubre, habrá una segunda vuelta el 28 de octubre. "Fue presentado como el candidato muy tarde, habrá que ver si hay tiempo para que él consiga todos los votos que necesita", dijo Melo. Antes de postularse a alcalde en 2012, Haddad fue ministro de Educación bajo el gobierno de Lula y luego bajo la presidenta Dilma Rousseff. Haddad fue confirmado como candidato del PT durante una reunión de la cúpula del partido en Curitiba, donde Lula está encarcelado por acusaciones de corrupción. Su compañera de fórmula es Manuela D'Avila, miembro del Partido Comunista de Brasil. Las encuestas recientes muestran a Haddad con menos del 10 por ciento de la intención de voto, pero el partido calcula que tras el respaldo de Lula mejorarán sus posibilidades. Quien encabeza las encuestas actualmente es el congresista de ultraderecha Jair Bolsonaro.

Cuarto lugar

Una encuesta de Datafolha publicada el lunes muestra a Haddad en cuarto lugar con 9 por ciento de apoyo. Es un aumento de cinco puntos porcentuales en pocas semanas, pero lejos del 24 por ciento que tiene Bolsonaro. Les siguen el izquierdista Ciro Gomes (13 por ciento), la centrista Marina Silva (11 por ciento) y el derechista Geraldo Alckmin (10 por ciento).

La encuesta tiene un margen de error de más/menos 2 puntos porcentuales. Los 2.804 encuestados fueron entrevistados el lunes, pocos días después de que la candidatura de Lula fue bloqueada por el consejo electoral y después de que Bolsonaro fue apuñalado en un ataque que podría mantenerlo en el hospital hasta el día de las elecciones.

Haddad se reunió con Lula después de que se anunció la decisión del PT y posteriormente dio su primer discurso como candidato a la presidencia frente al edificio de la policía federal donde está encarcelado el ex presidente. "Siento el dolor de muchos brasileños, de que no podrán votar por quien desean", dijo Haddad, acompañado por D'Avila, su compañera de fórmula. "Pero éste no es el momento de bajar la cabeza".

El ex presidente está cumpliendo una condena de 12 años por hacer favores a la empresa constructora Grupo OAS a cambio de la promesa de un departamento frente a la playa. Lula niega haber cometido delito alguno y argumenta que esa y otras acusaciones en su contra buscan mantenerlo fuera de las boletas electorales. La decisión de nombrar a Haddad como candidato equivale a una admisión del PT de que no pudo colocar a Lula al frente de la campaña a pesar de numerosas gestiones ante los tribunales.

La estrategia de mantener la candidatura de Lula hasta el último minuto causó conflictos dentro del mismo PT. Muchos pensaban que era arriesgado dejar a Haddad con poco tiempo para presentar sus propuestas a los electores, mientras que otros consideraban que era mejor mantener al ex mandatario tanto tiempo como fuera posible. Desde comienzos del año, el PT dio pistas de que el ex alcalde paulista podría ser candidato. Cuando fue nombrado candidato a vice en agosto, la decisión se volvió obvia. "Haddad y yo somos como Lionel Messi y Luis Suárez", dijo alguna vez Lula, en referencia a los futbolistas del Barcelona. "Jugamos juntos y no necesitamos voltearnos a ver para saber lo que el otro está haciendo".