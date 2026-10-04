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Elecciones en Brasil: Bolsonaro alcanza el 49% de los votos y le saca 7 puntos a Lula con el 64% escrutado

El senador ultraderechista obtiene el 49,58% frente al 42,25% del presidente Lula da Silva. Para evitar el balotaje, el ganador debe alcanzar el 50% de los sufragios

4 de octubre 2026 · 19:18hs
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Elecciones en Brasil: Bolsonaro alcanza el 49% de los votos y le saca 7 puntos a Lula con el 64% escrutado

Cerraron las urnas en Brasil y ahora solo resta esperar los resultados oficiales. La principal economía de América latina celebró este domingo una primera vuelta presidencial muy reñida, según anticipan todos los sondeos, entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pelea por cuarto mandato no consecutivo, y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Messias.

Con el 64,81% de las secciones electorales escrutadas, Bolsonaro aparece en primer lugar, con 37,5 millones de votos, el 49,58% del total. Y el presidente Lula se ubica en la segunda posición, con siete puntos menos, el 42,25%, producto de 32 millones de sufragios. La participación electoral fue cercana al 79,1 por ciento.

De mantenerse esas cifras, el candidato opositor conseguiría ser electo en primera vuelta, dado que superaría la mitad más uno de los votos válidos. Sin embargo, se estima que el escrutinio se volverá más parejo cuando ingresen los datos de las zonas más pobres del país.

El Tribunal Supremo Electoral carga los resultados en forma progresiva en su web, a medida que lleguen los datos de las urnas electrónicas de todo el país.

Más temprano, Bolsonaro ha llamado a los votantes a optar por “un cambio”, porque “Brasil no aguanta más”. Lula, por su parte, votó en una escuela de São Bernardo do Campo, en el cordón industrial de São Paulo donde nació a la vida política. “Ya veremos qué tipo de Brasil escogió el pueblo. Estoy con mucha confianza”, ha dicho el presidente.

Además de la votación presidencial, los casi 159 millones de electores eligieron gobernadores, dos senadores por estado, los 513 diputados federales y los diputados de las asambleas estatales.

Dónde seguir en vivo los resultados de las elecciones en Brasil

El escrutinio oficial podrá consultarse a través del portal de Resultados del Tribunal Superior Electoral, que no requiere la instalación de ninguna aplicación.

El acceso oficial es: resultados.tse.jus.br

También se podrá ingresar desde el sitio institucional del TSE, que durante la jornada electoral ofrece un acceso directo a la difusión de los resultados.

La plataforma irá incorporando la información a medida que los Boletines de Urna sean recibidos y procesados por los sistemas de la Justicia Electoral brasileña.

Para quienes prefieran seguir el recuento desde el celular, el organismo dispone además de la aplicación Resultados, disponible para Android y iOS.

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