El Salvador: Bukele se imponía por un 87% y renovaba su mandato

Las urnas se cerraron a las 17 horas (las 20 de Argentina ). Pasaron muchas horas sin resultados oficiales. La encuestadora CID Gallup dio entonces a conocer sus bocas de urna. Estos resultados preliminares indicaban que Bukele obtenía 87%, “y que perfectamente podría subir a 90%”. Muy lejos, quedaba segundo el postulante de la izquierda, con apenas 7%. Se confirmaban así todos los sondeos previos. En su cuenta de X, ex Twitter, @nayibbukele, el mandatario escribió. "De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. El récord en toda la historia democrática del mundo . Nos vemos a las 9pm frente al Palacio Nacional. Dios bendiga a El Salvador. Bukele convocó de esta forma a sus seguidores frente al Palacio Nacional, pese a que el Tribunal Supremo Electoral no había ofrecido datos oficiales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1754297516869169627&partner=&hide_thread=false | La encuestadora @cidgallup publica su boca de urna en El Salvador y asegura que el presidente Nayib Bukele habría sido reelegido por más del 87% de los votos.pic.twitter.com/qly5rCJ0fV — La Derecha Diario (@laderechadiario) February 5, 2024

Al convertirse en el primer mandatario salvadoreño reelecto en casi 100 años, Bukele prometió que el régimen de excepción seguirá “hasta que capturen al último pandillero”. Su vicepresidente Félix Ulloa dijo que mantendrá al bitcoin como moneda de curso legal a pesar de la poca aceptación.”Votaría por Bukele por el trabajo que ha realizado hasta ahora, es palpable la mejora en la seguridad”, dijo antes de votar Juan Carlos Rosales, un ingeniero de sistemas de 44 años en la capital, San Salvador. “Y también porque no hay ninguna otra oferta que pueda llamarme la atención. Lastimosamente, la oposición no se puso las pilas; sólo dicen ’no’ a todo”, agregó.

Bukele asumió a mediados de 2019 como el presidente más joven en la historia de El Salvador. Pero pasaron casi tres años para que su gobierno instaurara el estado de excepción y lograra así controlar la criminalidad que se había adueñado del país. Apresó al 1% de los 6,3 millones de habitantes del país. Levantó varias obras de infraestructura, algunas con apoyo de China, y está teniendo éxito al atraer a cada vez más turistas al país más pequeño de Centroamérica.

Además, durante su mandato se ha reducido la migración irregular hacia Estados Unidos, calmando los roces con Washington por la destitución de jueces y el fiscal general por orden de Bukele.

A pesar de sus innegables éxitos, algunos de los cuales están siendo replicados en otros países de la región, su quinquenio ha estado marcado por un pobre desempeño económico. El Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño es el que menos ha crecido en el último lustro entre las naciones centroamericanas.

La deuda pública ha tocado niveles récord, llevando al país a una situación fiscal que especialistas ven como insostenible; la pobreza extrema se ha duplicado y la inversión privada ha caído abruptamente. "Si bien en los últimos años la deuda ha disminuido, todavía es superior a los niveles previos a la pandemia y la posición fiscal del país continúa siendo frágil", dijo a fines de 2023 el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que El Salvador está negociando un crédito de 1,300 millones de dólares.

Referencia a Rosario

En una conferencia de prensa previa al cierre de urnas, Bukele confirmó que hay contactos de cooperación entre su gobierno y el de Javier Milei, pero aclaró que “el problema de seguridad de Argentina no es tan apremiante como el de El Salvador. Las medidas que pueden ser compartidas por parte de nosotros, de repente no tendrían que ser tan drásticas porque no tienen problemas tan grandes como el nuestro. Ante problemas más pequeños, tal vez el medicamento puede ser más pequeño”, contestó. “Creería que el problema en Argentina es más pequeño, aunque preocupante, sobre todo en Rosario y algunas zonas, pero es más pequeño que en El Salvador y, por ende, si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería positivo aplicarlas, no tendría que ser tan drástico”, redondeó el mandatario.