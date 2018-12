El secretario de la OEA, Luis Almagro, respondió al Frente Amplio, que lo expulsó de sus filas, acusando a la formación política uruguaya de defender la dictaduras venezolana y cubana y sus violaciones a los derechos humanos, en una carta de 11 páginas que divulgó en Twitter, en su cuenta @Almagro_OEA2015.

El ex canciller de José Mujica responde de esta manera al fallo del Tribunal de Conducta Política del FA que indica incurrió en "una violación grave" al promover presuntamente una intervención militar en Venezuela. Almagro dice que "es lamentable que este TCP tenga la indecencia de efectuar un pronunciamiento sobre una persona sin hacer traslado de denuncia o medios de prueba.He tenido durante este proceso las mismas garantías que un preso político en Venezuela o en Cuba". Luego agrega que no le corresponde al tribunal juzgar su rol en un organismo internacional; ese órgano dirime "eventuales violaciones del estatuto" de los frenteamplistas "que ocupen ‘cargos políticos de confianza' o de gobierno según se establece en las normas vigentes".

Sobre la sustancia del asunto, explica que el tribunal se basa en un fragmento de una respuesta que fue "descontextualizado". En septiembre de este año Almagro declaró: "En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro; creo que no debemos descartar ninguna opción". Esa respuesta la dio a un reportero en un pasillo, aunque claramente su análisis era mucho más extenso y articulado. Ahora pregunta: "¿Con qué ética me vienen a juzgar quienes ni siquiera conocen el concepto de principio de no intervención por el cual pretenden excluirme de la fuerza política?". Y continúa: "la solución violenta es esa que ustedes pretenden ocultar en Venezuela, violencia es desplazar a millones por hambre y falta de atención médica, violencia es tener presos políticos, violencia es asesinar a manifestantes, violencia es tener depósitos provenientes del narcotráfico por cientos de millones de dólares en bancos extranjeros como tienen las autoridades de la dictadura venezolana por más de 1.000 millones de dólares contra los derechos de un pueblo que está hambreado, violencia es asesinar por negar tratamientos médicos, etc, etc. ¿Ustedes callan ante esa violencia y me acusan de algo que he condenado con mis propias palabras? Ustedes no tienen vergüenza", replica. Y concluye: "Definitivamente sí, nos separan principios fundamentales, donde ustedes están parados en la defensa de la dictadura venezolana y de las violaciones de Derechos Humanos, y de la defensa de una dictadura arcaica, perimida y fracasada que ha despojado los derechos de su pueblo como la cubana. Definitivamente, sí tenemos diferencias irrenconciliables en principios fundamentales de derechos humanos y democracia".

El viernes Almagro publicó en su cuenta de Twitter un video que refiere a su expulsión del Frente Amplio y a Venezuela. En el video dice que "no es admisible pretender juzgar la ética política de una persona partiendo desde la propia falta de ética del tribunal de conducta política". Agrega que "ustedes están juzgado a un funcionario de un organismo internacional, que eventualmente es además frenteamplista, no hay interpretación posible que les permita hacerlo". Aclaró que "no tengo cargo de 'confianza política' (como pide el reglamento partidario), no tengo cargo en el FA, no estoy militando por razones obvias, ni estoy afiliado, es decir no tengo ningún vínculo presente con el FA que pueda ser interrumpido".

En la misma resolución el tribunal de disciplina del FA sancionó temporalmente al ex vicepresidente Raún Sendic por actos de corrupción. En las ediciones dominicales de los diarios uruguayos se analizó el asunto. El Observador citó al politólogo Mauro Casa, quien señaló que la sanción a Sendic fue aceptada por los sectores internos más radicalizados del FA, el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular (ex tupamaros), pero que a cambio pidieron la cabeza de Almagro.