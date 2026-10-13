Estudiantes marchan para protestar contra la falta de recursos en las escuelas de Rennes, Francia, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Jeremias Gonzalez)
La reina Letizia de España saluda a la multitud durante su visita al enclave español de Ceuta, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)
Juliana Campos, especialista en movimiento brasileño y Pilates, realiza una demostración durante una presentación para la prensa en The Deck, en Londres, antes del lanzamiento de lo que los organizadores describen como la primera práctica privada e individual de Pilates Acrobático del Reino Unido, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)
Juliana Campos, especialista en movimiento brasileño y Pilates, realiza una demostración durante una presentación para la prensa en The Deck, en Londres, antes del lanzamiento de lo que los organizadores describen como la primera práctica privada e individual de Pilates Acrobático del Reino Unido, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)
Una excavadora cubierta con una red antidrones retira los escombros de un edificio residencial tras un ataque aéreo ruso en Járkov, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)
El rey Felipe VI y la reina Letizia de España saludan a la multitud durante su visita al enclave español de Ceuta, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)
El papa León XIV llega al Policlínico Agostino Gemelli de Roma el martes 13 de octubre de 2026, donde se prevé que sea operado para extirparle un nódulo pulmonar. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Ibrahim Mbaye, del Aston Villa (en el centro), durante una sesión de entrenamiento en las instalaciones de Bodymoor Heath, en North Warwickshire, Inglaterra, el martes 13 de octubre de 2026. (Joe Giddens/PA vía AP)
La activista Greta Thunberg responde a las preguntas de los periodistas mientras asiste a una concentración frente al instituto Paul Éluard, durante una protesta contra la falta de recursos en las escuelas de Saint-Denis, a las afueras de París, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/John Leicester)
Activistas de Extinction Rebellion asisten a una protesta durante la African Energy Week en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Nardus Engelbrecht)
Policías liberan tortugas marinas de vuelta al mar en la playa de Serangan, después de que los animales fueron encontrados y confiscados en un bote aparentemente abandonado por traficantes de fauna silvestre que huyeron de una operación policial, en la isla de Bali, Indonesia, el martes 13 de octubre de 2026. (AP Foto/Firdia Lisnawati)
Un bombero apaga un incendio tras un ataque aéreo ruso contra un edificio residencial en Járkov, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)
Estudiantes corean consignas durante una marcha de protesta contra la falta de recursos en las escuelas de París, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)
Equipos de rescate evacuan a un civil herido después de que un edificio residencial fuera alcanzado tras un ataque aéreo ruso en Kharkiv, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)