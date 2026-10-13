El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo
13 de octubre 2026 · 11:31hs
Estudiantes marchan para protestar contra la falta de recursos en las escuelas de Rennes, Francia, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Jeremias Gonzalez)

Estudiantes marchan para protestar contra la falta de recursos en las escuelas de Rennes, Francia, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Jeremias Gonzalez)

La reina Letizia de España saluda a la multitud durante su visita al enclave español de Ceuta, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)

La reina Letizia de España saluda a la multitud durante su visita al enclave español de Ceuta, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)

Juliana Campos, especialista en movimiento brasileño y Pilates, realiza una demostración durante una presentación para la prensa en The Deck, en Londres, antes del lanzamiento de lo que los organizadores describen como la primera práctica privada e individual de Pilates Acrobático del Reino Unido, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Juliana Campos, especialista en movimiento brasileño y Pilates, realiza una demostración durante una presentación para la prensa en The Deck, en Londres, antes del lanzamiento de lo que los organizadores describen como la primera práctica privada e individual de Pilates Acrobático del Reino Unido, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Juliana Campos, especialista en movimiento brasileño y Pilates, realiza una demostración durante una presentación para la prensa en The Deck, en Londres, antes del lanzamiento de lo que los organizadores describen como la primera práctica privada e individual de Pilates Acrobático del Reino Unido, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Juliana Campos, especialista en movimiento brasileño y Pilates, realiza una demostración durante una presentación para la prensa en The Deck, en Londres, antes del lanzamiento de lo que los organizadores describen como la primera práctica privada e individual de Pilates Acrobático del Reino Unido, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Una excavadora cubierta con una red antidrones retira los escombros de un edificio residencial tras un ataque aéreo ruso en Járkov, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)

Una excavadora cubierta con una red antidrones retira los escombros de un edificio residencial tras un ataque aéreo ruso en Járkov, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España saludan a la multitud durante su visita al enclave español de Ceuta, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España saludan a la multitud durante su visita al enclave español de Ceuta, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)

El papa León XIV llega al Policlínico Agostino Gemelli de Roma el martes 13 de octubre de 2026, donde se prevé que sea operado para extirparle un nódulo pulmonar. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

El papa León XIV llega al Policlínico Agostino Gemelli de Roma el martes 13 de octubre de 2026, donde se prevé que sea operado para extirparle un nódulo pulmonar. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Ibrahim Mbaye, del Aston Villa (en el centro), durante una sesión de entrenamiento en las instalaciones de Bodymoor Heath, en North Warwickshire, Inglaterra, el martes 13 de octubre de 2026. (Joe Giddens/PA vía AP)

Ibrahim Mbaye, del Aston Villa (en el centro), durante una sesión de entrenamiento en las instalaciones de Bodymoor Heath, en North Warwickshire, Inglaterra, el martes 13 de octubre de 2026. (Joe Giddens/PA vía AP)

La activista Greta Thunberg responde a las preguntas de los periodistas mientras asiste a una concentración frente al instituto Paul Éluard, durante una protesta contra la falta de recursos en las escuelas de Saint-Denis, a las afueras de París, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/John Leicester)

La activista Greta Thunberg responde a las preguntas de los periodistas mientras asiste a una concentración frente al instituto Paul Éluard, durante una protesta contra la falta de recursos en las escuelas de Saint-Denis, a las afueras de París, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/John Leicester)

Activistas de Extinction Rebellion asisten a una protesta durante la African Energy Week en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Nardus Engelbrecht)

Activistas de Extinction Rebellion asisten a una protesta durante la African Energy Week en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Nardus Engelbrecht)

Policías liberan tortugas marinas de vuelta al mar en la playa de Serangan, después de que los animales fueron encontrados y confiscados en un bote aparentemente abandonado por traficantes de fauna silvestre que huyeron de una operación policial, en la isla de Bali, Indonesia, el martes 13 de octubre de 2026. (AP Foto/Firdia Lisnawati)

Policías liberan tortugas marinas de vuelta al mar en la playa de Serangan, después de que los animales fueron encontrados y confiscados en un bote aparentemente abandonado por traficantes de fauna silvestre que huyeron de una operación policial, en la isla de Bali, Indonesia, el martes 13 de octubre de 2026. (AP Foto/Firdia Lisnawati)

Un bombero apaga un incendio tras un ataque aéreo ruso contra un edificio residencial en Járkov, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)

Un bombero apaga un incendio tras un ataque aéreo ruso contra un edificio residencial en Járkov, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)

Estudiantes corean consignas durante una marcha de protesta contra la falta de recursos en las escuelas de París, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

Estudiantes corean consignas durante una marcha de protesta contra la falta de recursos en las escuelas de París, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

Equipos de rescate evacuan a un civil herido después de que un edificio residencial fuera alcanzado tras un ataque aéreo ruso en Kharkiv, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)

Equipos de rescate evacuan a un civil herido después de que un edificio residencial fuera alcanzado tras un ataque aéreo ruso en Kharkiv, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)

El mundo sigue de cerca la salud de Leín XIV

El papa León XIV ya fue internado en Roma para una operación por un nódulo pulmonar

otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de arabia saudita

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita

Noticias relacionadas
Distintas construcciones fueron gravemente afectadas en Panamá por el terremoto.

Un terremoto sacudió a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica

la justicia de brasil emitio una orden de arresto contra eduardo bolsonaro

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

estados unidos ejecutara por fusilamiento a un militar y lo transmitira en directo

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo

murio maricarmen, la mujer que disparo la lucha contra los desalojos en espana

Murió Maricarmen, la mujer que disparó la lucha contra los desalojos en España

Ver comentarios

Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Desde el Instituto Nacional del Agua prevén un marcado ascenso en las mediciones tras las lluvias que se vienen dando en el corazón de la Cuenca del Plata
Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Por Tomás Barrandeguy
Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas y aportar datos
Policiales

Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas y aportar datos

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió graves quemaduras
Policiales

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió graves quemaduras

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?
Policiales

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

Bochazo: Schmuck niega las acusaciones de La Libertad Avanza
Política

Bochazo: Schmuck niega las acusaciones de La Libertad Avanza

Violento asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte
Policiales

Violento asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Lo más importante
Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta hacia finales de octubre

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta hacia finales de octubre

Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas y aportar datos

Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas y aportar datos

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió graves quemaduras

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió graves quemaduras

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

Ovación
Agustín Módica tiró una gambeta al explicar el festejo de su gol a Newells
Ovación

Agustín Módica tiró una gambeta al explicar el festejo de su gol a Newell's

Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

Cuándo corre Colapinto: el argentino intentará revertir su mala racha en Austin

Cuándo corre Colapinto: el argentino intentará revertir su mala racha en Austin

Central, hoy: con todos los soldados y en el momento justo para ir por más

Central, hoy: con todos los soldados y en el momento justo para ir por más

Policiales
Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse
Zoom

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Cataratas del Iguazú: cierran de emergencia los paseos por una importante crecida del río
Información General

Cataratas del Iguazú: cierran de emergencia los paseos por una importante crecida del río

Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos denunciaron al agresor y terminó detenido
La Ciudad

Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos denunciaron al agresor y terminó detenido

Empresas del Polo Tecnológico Rosario apuntan a la transformación digital de Vaca Muerta

Por Patricia Martino
Economía

Empresas del Polo Tecnológico Rosario apuntan a la transformación digital de Vaca Muerta

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores
policiales

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete
Política

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay
Ciudad

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Arroyo Seco: Queremos dejar una ciudad pujante, dijo Daniel Tonelli
La Región

Arroyo Seco: "Queremos dejar una ciudad pujante", dijo Daniel Tonelli

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido
Policiales

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

El Papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli
Información general

El Papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli

Nobel de Economía para dos especialistas en estabilización económica
Información general

Nobel de Economía para dos especialistas en estabilización económica

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años
La ciudad

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años

Año Niño y drones: una solución para entrar al lote
Agro

Año Niño y drones: una solución para entrar al lote

Oscar Martínez: El mito del fin del trabajo funciona como una amenaza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Oscar Martínez: "El mito del fin del trabajo funciona como una amenaza"

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca
Policiales

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones
Información General

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana
Información General

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana