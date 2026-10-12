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Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

La derrota del Fortín por 2 a 0 ante Lanús terminó de redondear una jornada ideal para el equipo de Jorge Almirón. Tras golear 5 a 0 al líder Independiente Rivadavia, fue el único de los principales aspirantes al primer puesto que consiguió una victoria y quedó a dos puntos de la cima.

12 de octubre 2026 · 18:11hs
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Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha 12 del torneo Clausura. No sólo por la contundente goleada 5 a 0 ante Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito, sino también por los resultados de todos sus competidores directos en la pelea por la tabla anual. La última buena noticia llegó este lunes, cuando Vélez perdió 2 a 0 frente a Lanús y dejó pasar su oportunidad de acercarse a los primeros puestos.

El equipo de Jorge Almirón había hecho su parte este domingo, con una actuación que combinó goles, buen fútbol y tres puntos fundamentales. Después, sólo le quedaba esperar qué ocurría con sus rivales. Y prácticamente todos los resultados jugaron a su favor.

La tabla anual, que consagra a un campeón y otorga plazas para la próxima Copa Libertadores, está más disputada que nunca. Central, que conquistó ese título en 2025, volvió a meterse de lleno en la pelea y ahora tiene motivos para ilusionarse con repetir la conquista.

Central quedó a dos puntos de la cima

El triunfo ante Independiente Rivadavia tenía un valor especial. El conjunto mendocino llegó a Rosario como líder de la tabla anual y con la posibilidad de ampliar su ventaja sobre uno de sus principales perseguidores. Pero se encontró con un Central contundente, que lo superó por 5 a 0 y achicó a apenas dos puntos la distancia entre ambos.

Para el Canalla, el partido representaba una oportunidad que no podía desaprovechar. Una derrota habría significado un golpe importante para sus aspiraciones y hasta un empate lo habría dejado en una posición mucho más incómoda.

En cambio, la victoria le permitió recortar diferencias y quedar a sólo un punto de Boca y Argentinos Juniors, los otros dos equipos que aparecen por encima suyo.

Lo más importante fue que ninguno de esos rivales consiguió ganar durante el fin de semana.

Boca y Argentinos tampoco pudieron ganar

La seguidilla de resultados favorables para Central comenzó el viernes, cuando Boca empató 2 a 2 con Instituto en Córdoba. El Xeneize tenía la posibilidad de sumar tres puntos importantes en la lucha por la anual, pero debió conformarse con una igualdad que lo dejó apenas un punto por encima del Canalla.

El domingo fue el turno de Argentinos Juniors, que visitó a Platense en Vicente López con la oportunidad de alcanzar a Independiente Rivadavia. Sin embargo, el Bicho tampoco pudo ganar: empató 1 a 1 y quedó con el mismo puntaje que Boca. TyC Sports+1

Así, cuando Central salió a jugar frente al líder, ya sabía que una victoria podía modificar considerablemente el panorama. Y no dejó pasar la oportunidad: goleó al conjunto mendocino y se convirtió en el único de los cinco principales protagonistas de la pelea que consiguió sumar de a tres.

Vélez perdió con Lanús y completó una fecha ideal para Central

La última incógnita se despejó este lunes. Vélez visitó a Lanús con la posibilidad de meterse de lleno en la pelea por la cima, pero el equipo del sur bonaerense se impuso por 2 a 0 y le dio, de manera indirecta, otra buena noticia al Canalla.

El Fortín llegaba a esta fecha apenas un punto por debajo de Central y necesitaba ganar para superar al conjunto de Almirón y alcanzar en la cima a Independiente Rivadavia. Sin embargo, la derrota lo dejó sin sumar y le impidió aprovechar los tropiezos de los demás candidatos.

De esta manera, los cinco equipos que protagonizan la lucha por el primer puesto de la tabla anual terminaron la fecha con un saldo claramente favorable a Central: Independiente Rivadavia y Vélez perdieron, Boca y Argentinos Juniors empataron y el Canalla fue el único que consiguió una victoria.

La combinación le permitió al equipo rosarino achicar distancias y mantenerse a tiro del liderazgo, en una definición que promete ser apasionante. Además de la consagración en la tabla anual, está en juego una plaza para la Copa Libertadores 2027, un incentivo que aumenta el valor de cada punto en disputa.

Para Central, la fecha 12 dejó mucho más que una goleada: le permitió descontarle tres puntos al líder, dos a Boca y Argentinos Juniors, y ampliar su ventaja sobre Vélez. Todo en una misma jornada.

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