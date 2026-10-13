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Agustín Módica tiró una gambeta al explicar el festejo de su gol a Newell's

El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Mendoza respondió con ironía cuando le preguntaron por los gestos que hizo y su pasado en Central

13 de octubre 2026 · 10:46hs
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Agustín Módica decretó la victoria del Lobo este lunes.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Agustín Módica decretó la victoria del Lobo este lunes.

Luego de la victoria de Gimnasia de Mendoza ante Newell's, el goleador Agustín Módica se consagró como la figura del equipo ganador con un remate excelente. Luego de la definición para el triunfo, hizo un gesto que muchos interpretaron como el dibujo de la camiseta de Central. A la hora de explicarlo, soltó una carcajada y contestó: "¿Qué festejo?".

El delantero del Lobo aurinegro no negó su pasado canalla. No obstante, afirmó que la celebración fue para reivindicar a su club actual. "Ahora soy jugador acá también", respondió después del partido en el estadio Víctor Legrotaglie.

Según comentó tras el encuentro, el futbolista de 23 años quiso trazar los bastones de la camiseta de Gimnasia cuando salió corriendo hacia la esquina de la cancha. Por supuesto, las señas del atacante no pasaron inadvertidas para los fanáticos del fútbol rosarino, de acuerdo a su origen en la Academia.

¿Qué dijo Agustín Módica tras el gol a Newell's?

Módica se mostró feliz por partida doble después del cotejo de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Además del triunfo de local con el golazo que metió en el inicio del segundo tiempo, manifestó: "Obviamente, un pedacito de mi corazón sigue siendo de Central".

Si bien ya es jugador aurinegro porque los mendocinos compraron la totalidad de su pase, el delantero dejó en claro que el triunfo ante la Lepra no es uno más. Ante la consulta de ESPN en la cancha, manifestó: "Tengo a mi familia, que son todos muy canallas y deben estar muy contentos".

>> Leer más: El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti fue la mejor y única opción de ataque

El exdelantero auriazul se mantiene como el goleador del Torneo Clausura con nueve tantos en 11 partidos disputados. El remate con el que perforó el ángulo izquierdo de Josué Reinatti le permitió superar en la tabla individual a Junior Marabel, de Sarmiento de Junín.

Módica se fue de Central a principios de 2026, cuando Gimnasia adquirió el 50 % de los derechos económicos. Hasta entonces había anotado siete veces en 30 cotejos con la camiseta auriazul. Además, ganó la Copa de Liga 2023 y obtuvo el Campeonato de Liga 2025.

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