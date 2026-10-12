La Capital | Información General | Papa

El Papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli

El horario de la intervención quirúrgica está previsto para la media mañana, hora de Roma

12 de octubre 2026 · 10:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Papa León XIV enfrentará mañana martes una cirugía para extirpar un nódulo en los pulmones

(Foto AP/Alessandra Tarantino)

El Papa León XIV enfrentará mañana martes una cirugía para extirpar un nódulo en los pulmones

El Papa León XIV será operado mañana en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para extirpar un nódulo localizado en un pulmón, informó este lunes el Vaticano. El horario de la intervención quirúrgica está previsto para la media mañana, según información de la agencia ANSA.

"El Papa continúa con sus actividades programadas para hoy", informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. El problema de salud del Papa no fue obstáculo para que el religioso pudiese continuar atendiendo su agenda.

Este lunes la actividad papal era intensa, con una jornada incluye de audiencias matinales, aunque sin compromisos oficiales para la tarde. Entretanto, continuaban en el Vaticano los trabajos relativos a "Amoris Laetitia", con la participación de obispos de todo el mundo.

Qué sucederá en la misa del miércoles

La misa del miércoles 14 de octubre —que marca la clausura del encuentro sobre "Amoris Laetitia" y que originalmente iba a ser celebrada por el Papa— será presidida en su lugar por el cardenal Luis Antonio Tagle.

>> Leer más: A un mes de su visita a Argentina, el Papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar

Tras la hospitalización del Pontífice, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció asimismo que el Papa, como es lógico, no asistirá este martes a la entrega de la "Medalla de la Sostenibilidad" en Castel Gandolfo, un acto que estaba previsto para las 17:00 horas.

Noticias relacionadas
El Papa León XIV habló ante Parlamento español el lunes 8 de junio de 2026.

El Papa rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

El Papa León XIV y Ricardo Diab durante la audiencia realizada en el Vaticano.

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

Jorge García Cuerva se refirió a la coyuntura nacional.

Fuerte mensaje del arzobispo porteño antes de la visita del Papa

El Premio Nobel de Economía 2026 fue concedido a Robert Hall y Michael Woodford.

Nobel de Economía para dos especialistas en estabilización económica

Ver comentarios

Las más leídas

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires

Lo último

Arroyo Seco: Queremos dejar una ciudad pujante, dijo Daniel Tonelli

Arroyo Seco: "Queremos dejar una ciudad pujante", dijo Daniel Tonelli

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Sucedió en la noche del domingo en Bolivia al 1200 bis, en barrio Larrea. La policía detuvo a dos de los presuntos delincuentes
Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores
Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido
Policiales

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay
Ciudad

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Arroyo Seco: Queremos dejar una ciudad pujante, dijo Daniel Tonelli

Por Ricardo Terán
La Región

Arroyo Seco: "Queremos dejar una ciudad pujante", dijo Daniel Tonelli

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires

El uno x uno de Central: Di María, el ángel que otra vez hizo vibrar a todos en Arroyito

El uno x uno de Central: Di María, el ángel que otra vez hizo vibrar a todos en Arroyito

Ovación
Un gran recibimiento para el plantel de Newells en su llegada a Mendoza
Ovación

Un gran recibimiento para el plantel de Newell's en su llegada a Mendoza

Un gran recibimiento para el plantel de Newells en su llegada a Mendoza

Un gran recibimiento para el plantel de Newell's en su llegada a Mendoza

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

De un extremo a otro, el pasado une a Newells y el Lobo mendocino

De un extremo a otro, el pasado une a Newell's y el Lobo mendocino

Policiales
Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores
policiales

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

La Ciudad
Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay
Ciudad

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires
Ovación

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires

Seis millones de trabajadores no tienen protección social
Economía

Seis millones de trabajadores no tienen protección social

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria de Seguridad
La Ciudad

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria de Seguridad

En América Latina, el 1 % más rico concentra casi la mitad de la riqueza
Economía

En América Latina, el 1 % más rico concentra casi la mitad de la riqueza

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi
La Ciudad

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita
El Mundo

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada
Policiales

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Rosario izó la wiphala en el último día de libertad de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario izó la wiphala en el último día de libertad de los Pueblos Originarios

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario
La Ciudad

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado
Política

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado
Policiales

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newell's

¿Qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?
La Ciudad

¿Qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado
Política

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto
Policiales

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Rosario: confirman la aplicación del Régimen Penal a adolescentes de 14 y 15
La Ciudad

Rosario: confirman la aplicación del Régimen Penal a adolescentes de 14 y 15

El Papa rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos
Información general

El Papa rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

Finde XXL: una agenda con más de 30 propuestas en toda la provincia
La Ciudad

Finde XXL: una agenda con más de 30 propuestas en toda la provincia

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo