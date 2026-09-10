El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
10 de septiembre 2026 · 13:49hs
Un trabajador levanta una calabaza gigante durante una competición de pesaje en el festival de la cosecha "Batalla de Gigantes" en Moscú, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Un trabajador levanta una calabaza gigante durante una competición de pesaje en el festival de la cosecha "Batalla de Gigantes" en Moscú, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Una mujer asiste al festival de la cosecha «Batalla de Gigantes» en Moscú, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Una mujer asiste al festival de la cosecha «Batalla de Gigantes» en Moscú, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Un participante sostiene un calabacín gigante durante una competición de pesaje en el festival de la cosecha "Batalla de Gigantes" en Moscú, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Un participante sostiene un calabacín gigante durante una competición de pesaje en el festival de la cosecha "Batalla de Gigantes" en Moscú, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

El piloto de Haas, Esteban Ocon, de Francia, y el piloto de Alpine, Franco Colapinto, de Argentina, asisten a una conferencia de prensa antes del Gran Premio de España de Fórmula Uno, en Madrid, España, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)

El piloto de Haas, Esteban Ocon, de Francia, y el piloto de Alpine, Franco Colapinto, de Argentina, asisten a una conferencia de prensa antes del Gran Premio de España de Fórmula Uno, en Madrid, España, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)

Chief Mark Swan, la mascota del equipo de fútbol americano de la escuela secundaria Aliquippa, monta a "War Horse" y trota por el campo antes de un partido entre las escuelas secundarias Aliquippa y Mars en el Heinz Field de Aliquippa, Pensilvania, el viernes 4 de septiembre de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)

Chief Mark Swan, la mascota del equipo de fútbol americano de la escuela secundaria Aliquippa, monta a "War Horse" y trota por el campo antes de un partido entre las escuelas secundarias Aliquippa y Mars en el Heinz Field de Aliquippa, Pensilvania, el viernes 4 de septiembre de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)

Un buque de carga se incendió mientras estaba atracado en un puerto de la ciudad de Qingdao, en la provincia de Shandong, en el este de China. (Qingdaowolin vía AP)

Un buque de carga se incendió mientras estaba atracado en un puerto de la ciudad de Qingdao, en la provincia de Shandong, en el este de China. (Qingdaowolin vía AP)

Bomberos y equipos de trabajo se reúnen cerca de un buque de carga destinado a reparaciones tras incendiarse en un puerto de Qingdao, en la provincia de Shandong (este de China), el jueves 10 de septiembre de 2026. (Li Aoqiu/Xinhua vía AP)

Bomberos y equipos de trabajo se reúnen cerca de un buque de carga destinado a reparaciones tras incendiarse en un puerto de Qingdao, en la provincia de Shandong (este de China), el jueves 10 de septiembre de 2026. (Li Aoqiu/Xinhua vía AP)

Un expositor se encuentra junto al helicóptero no tripulado FWH-3000 durante la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China (CIFTIS) en Pekín, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

Un expositor se encuentra junto al helicóptero no tripulado FWH-3000 durante la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China (CIFTIS) en Pekín, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

La escultura de 5 metros de altura «Lady in Blue», creada por la artista estadounidense Tschabalala Self como homenaje a una joven mujer metropolitana, se inaugura en el Cuarto Pedestal de Trafalgar Square, en Londres, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

La escultura de 5 metros de altura «Lady in Blue», creada por la artista estadounidense Tschabalala Self como homenaje a una joven mujer metropolitana, se inaugura en el Cuarto Pedestal de Trafalgar Square, en Londres, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Bomberos extinguen un incendio tras un ataque aéreo ruso en Pavlohrad, en la región de Dnipropetrovsk (Ucrania), el jueves 10 de septiembre de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

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Un hombre pasa junto a una réplica a tamaño real del cohete Vostok en el VDNKh (Exposición de Logros de la Economía Nacional) en un día soleado en Moscú, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

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Algunos de los primeros visitantes del tapiz de Bayeux en el Museo Británico lo contemplan, Londres, Reino Unido. Fotografía: Toby Melville/Reuters

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Relojes falsificados son destruidos durante una ceremonia para sacar del mercado productos que infringen la propiedad intelectual, Bangkok, Tailandia. Fotografía: Rungroj Yongrit/EPA

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Un hombre arroja barro por una ventana mientras continúan las labores de limpieza tras unas inundaciones repentinas y mortales, Devighat, Nepal. Fotografía: Tyrone Siu/Reuters

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