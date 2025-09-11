El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

11 de septiembre 2025 · 13:39hs
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asisten a una ceremonia para conmemorar el 24º aniversario de los atentados del 11-S, el jueves 11 de septiembre de 2025, en el Pentágono, Washington. (Foto AP/Evan Vucci)

Un grupo de personas se reúne para expresar apoyo a una flotilla que busca ir a Gaza para romper el bloqueo israelí, en Sidi Bou Said, Túnez, el 10 de septiembre del 2025. (AP foto/Anis Mili)

Manifestantes portan bengalas y gritan consignas independentistas durante las celebraciones del Día Nacional de Cataluña en Barcelona, España, el jueves 11 de septiembre de 2025. Una pancarta dice en catalán: "Un golpe de hoz hasta la victoria eterna". (Foto AP/Emilio Morenatti)

En el 24º aniversario de los atentados terroristas del 11-S, los clientes se ponen de pie para el Juramento a la Bandera diario en Chick & Ruth's Delly, donde se recita por la mañana, todos los días de la semana desde 1989, en Annapolis, Maryland, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)

Oficiales de defensa territorial limpian los escombros del techo destruido de una casa, después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania, en Wyryki, cerca de Lublin, Polonia, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Czarek Sokolowski)

Miembros del Parlamento británico pasean con sus perros durante la competencia anual "Perro del Año de Westminster", en los Jardines de la Torre Victoria, Londres, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Joanna Chan)

La princesa Catalina de Gales, de Gran Bretaña, sonríe al saludar a sus simpatizantes a su llegada para visitar Marina Mill, en Cuxton, sureste de Inglaterra, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Chris Radburn/Pool Photo vía AP)

Sam Pulia coloca banderas en los nombres inscritos en el monumento conmemorativo del 11-S antes del inicio de una ceremonia en conmemoración del 24.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el jueves 11 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig)

Activistas climáticos cuelgan una pancarta en la entrada principal del recinto ferial, como parte de los Días de Crucero y la feria comercial Seatrade Europe, en Hamburgo, Alemania, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Bodo Marks/dpa vía AP)

Un cachorro de oso hormiguero gigante de dos semanas de edad cabalga sobre el lomo de su madre en el zoológico de Colonia, Alemania, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Martin Meissner)

Un vehículo se quema cerca del lugar de la explosión de un camión cisterna de gas debajo de un paso elevado de la autopista, Ciudad de México, México. Fotografía: Tristán Velázquez/AP

Un helicóptero de extinción de incendios esparce agua sobre un incendio forestal en la ciudad costera de Benalmádena, en la Costa del Sol, Benalmádena, España. Fotografía: Jorge Zapata/EPA

Palestinos transportan sus pertenencias mientras evacuan la ciudad de Gaza hacia las zonas meridionales de la Franja costera de Gaza, Ciudad de Gaza, Gaza. Fotografía: Eyad Baba/AFP/Getty Images

Servicios de emergencia en el lugar después de que un velero encallara en King Edward's Bay en Tynemouth. Un marinero solitario fue rescatado de la embarcación dijo a los rescatistas que había estado en el mar varado durante 45 días, Tynemouth, Reino Unido. Fotografía: Owen Humphreys / PA

Un profesor de la Escuela de Arte Gurukul termina una obra de arte para rendir homenaje a Charlie Kirk, quien fue asesinado a tiros en Utah, Estados Unidos, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Rajanish Kakade)

Agentes de la policía antidisturbios se posicionan frente a un restaurante en llamas durante el movimiento de protesta «Bloquons Tout» (Bloqueen todo) en París, Francia, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Thibault Camus)

Un manifestante con chaleco antibalas de policía y escudo grita consignas en el Singha Durbar, sede de los ministerios y oficinas del gobierno de Nepal, durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

