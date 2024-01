el dia14.jpeg

Un empleado de Christie's muestra una guitarra Gibson Kalamazoo, entre otras, propiedad del cantante, compositor y héroe de la guitarra de Dire Straits, Mark Knopfler, que están a subasta en la casa de subastas Christie's en Londres, el jueves 18 de enero de 2024. Mark Knopfler planea donar no menos del 25% del precio total de remate recibido, que se dividirá en partes iguales entre la Sociedad de la Cruz Roja Británica, Brave Hearts of the North East y Tusk Trust Limited. (Foto AP/Frank Augstein)