El candidato republicano de Alabama acusado de abuso sigue en carrera

La mayoría de los líderes republicanos en Alabama dijeron que planean votar el martes por Roy Moore, el candidato del partido a un escaño en el Senado federal por ese estado y que ha sido acusado de abuso sexual de dos adolescentes décadas atrás. Los señalamientos en contra del ex juez han impulsado a otros republicanos en todo Estados Unidos a decir que nunca se le debería permitir incorporarse al Senado.Pero los republicanos de Alabama piensan diferente, dada la antiguedad del hecho denunciado —34 años—y la oportunidad en que sale a la luz, en plena campaña electoral.

"He declarado públicamente y en privado durante el último mes que, a menos que se demuestre que estas acusaciones son verdaderas, seguiré planeando votar por el candidato republicano, el juez Roy Moore", escribió el secretario de gobierno de Alabama John Merrill en un mensaje enviado a Associated Press. "Ya he emitido mi voto en ausencia y he votado por el juez Moore".

Moore, de 70 años, enfrenta múltiples señalamientos de conducta sexual inapropiada, incluso acusaciones de que abusó sexualmente de dos adolescentes y de haber buscado relaciones románticas con varias mujeres más mientras tenía 30 y tantos años. Moore ha negado las acusaciones.

Las acusaciones contra Moore han dejado a muchos electores y líderes del Partido Republicano en un dilema. Los votantes se enfrentan a la decisión de votar por Moore, acusado de abusar sexualmente de adolescentes hace décadas cuando era fiscal de condado, o de enviar al demócrata Doug Jones a Washington, lo que reduciría la ya mayoría republicana en el Senado.

También podrían escribir otro nombre en las boletas o simplemente abstenerse de votar. Mientras tanto, la mayoría de los políticos republicanos en el estado deben postularse para la reelección el año que viene, cuando se enfrentarán en las urnas a la entusiasta base electoral de Moore.

Associated Press intentó averiguar cómo planean votar los líderes republicanos de Alabama. La mayoría de ellos respondieron, mientras que otros han declarado públicamente sus planes durante actos públicos o bien a otros medios de comunicación.

Sin embargo, varios funcionarios no respondieron a las llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto enviados por AP. Entre ellos se encuentran los congresistas federales Martha Roby, Mike Rogers y Gary Palmer, así como el tesorero estatal Young Boozer y el presidente de la Cámara de Representantes, Mac McCutcheon.

El sábado, Donald Trump reafirmó su apoyo a Moore para las elecciones del martes, asegurando que su rival Doug Jones, se opondría a "lo que debemos hacer" por la nación.