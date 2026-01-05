Argentina visitará a Corea del Sur en Copa Davis con bajas de peso y cuatro debutantes

Sin jugadores del top 100 en singles, el equipo jugará los Qualifiers de Busan en febrero con una formación inédita

La selección argentina de tenis afrontará un desafío complejo en la Copa Davis 2026. El equipo nacional visitará a Corea del Sur el 7 y 8 de febrero , en la primera ronda de los Qualifiers, sin ninguno de loss singlistas ubicados dentro del top 100 del ranking ATP y con cuatro debutantes en la competencia.

El capitán Javier Frana confirmó la nómina que competirá en el Gijang Stadium de Busan, sobre superficie rápida. La serie marcará un recambio forzoso y expone el impacto del calendario internacional en el tenis argentino.

El duelo coincide con el Challenger 125 de Rosario y el inicio del ATP 250 de Buenos Aires , cuya clasificación comenzará el 7 de febrero, dos dias antes de la apertura del cuadro principal. Para los jugadores argentinos, esta gira sobre polvo de ladrillo resulta clave para sumar puntos y sostener el ranking.

El doblista Andrés Molteni (26° del ranking de dobles) será el único integrante que repite presencia respecto al equipo que jugó en las finales del año pasado en Italia. Tras el Abierto de Australia, se sumará a una formación que tendrá cuatro debuts absolutos en Copa Davis:

Thiago Tirante (103°)

Marco Trungelliti (130°)

Federico Gómez (190°)

Guido Andreozzi (32° de dobles)

La ausencia de los habituales referentes del equipo no pasó inadvertida. Ninguno de los siete singlistas argentinos dentro del top 100 viajará a Asia. No estarán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone ni Juan Manuel Cerúndolo.

Javier Frana criticó a la ITF y a Corea del Sur por la fecha de la serie

"Los cambios de la ITF para este año perjudican claramente al tenis argentino porque no son compatibles con la gira sudamericana, privando a los jugadores de Copa Davis que participen en Rosario y Buenos Aires y quedan mal preparados para la gira, que es vital para ellos por los puntos que hay en juego y las posibilidades de jugar en su país”, explicó Frana, quien apuntó contra la superposición de fechas y la falta de flexibilidad del país anfitrión.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) habilitó que las series se disputen el 6 y 7 o el 7 y 8 de febrero. Corea del Sur eligió la fecha más tardía, una decisión que, según el capitán argentino, redujo aún más las chances de contar con los habituales jugadores titulares.

Embed Javier Frana anuncia el equipo de Copa Davis para enfrentar a Corea del Sur



La Selección contará con 4 debutantes (Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y Guido Andreozzi) y el ya experimentado Andrés Molteni.



7 y 8 de febrero

Busan

Gijan Stadium… pic.twitter.com/0nAvWS0IuI — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) January 5, 2026

La Asociación Argentina de Tenis solicitó adelantar la serie uno o dos días, pero Corea rechazó el pedido. "La sede elegida y la fecha hacen que la logística sea mucho más difícil. El viaje nos llevará más de 40 horas", remarcó Frana. Para llegar a la sede, la delegación nacional deberá tomar dos vuelos internacionales y un tramo en tren.

Pese al contexto adverso, el capitán destacó el compromiso del grupo y el valor de esta nueva camada: "Nos entusiasma tener cuatro jugadores debutando para entregar todo nuestro talento. Estamos convencidos de que vamos a tener un resultado positivo. Lo vamos a afrontar para demostrar que el tenis argentino es mucho más grande que los cinco mejores del ranking".

El ganador de la serie en Busan avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, que se disputará en septiembre ante el vencedor del cruce entre Países Bajos e India y se jugará en Bangalore.