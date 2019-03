Colombia debate volver al glifosato para combatir las plantaciones de coca

El presidente colombiano Iván Duque manifestó su preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos durante una audiencia en la que se debate la reinstalación de un programa de aspersión aérea con el herbicida glifosato para combatir los cocales.

"Esta no es una discusión sobre un herbicida. La verdadera discusión es sobre la amenaza y los riesgos que enfrenta hoy nuestro país por cuenta del crecimiento vertiginoso en los últimos años de los cultivos ilícitos y las consecuencias que esto trae para el orden público, la seguridad nacional", señaló Duque. En la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para resolver si se vuelve a implementar la fumigación con glifosato participan miembros del gobierno de Duque, ex presidentes, el Fiscal General de la Nación y dirigentes campesinos.

"El narcotráfico afecta los derechos de millones de colombianos a la vida, la libertad, la seguridad, el medio ambiente. Constituye una amenaza al orden constitucional en los territorios y por eso necesitamos de todas las herramientas para combatirlo", agregó Duque, que defendió el uso del herbicida "con el estricto apego a la precaución".

El mandatario colombiano dijo que el narcotráfico representa cerca de 14.000 millones de dólares anuales de economía ilegal, como el lavado de activos, e implica alianzas con grupos criminales de otros países. En ese sentido, destacó la creciente presencia en los últimos años de miembros de cárteles mexicanos en diferentes ciudades del país.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, indicó que "el aumento de los cultivos ilícitos es el combustible de organizaciones criminales" y remarcó que entre 2012 y 2017 éstos aumentaron un 256 por ciento y se encuentran en el 69 por ciento de los 32 departamentos que conforman el país. "También se presenta un crecimiento de 376 por ciento en el potencial de producción de cocaína", enfatizó Botero. "De seguir abordando esta problemática de la forma como se ha hecho hasta ahora, para 2022 los cultivos ilícitos ascenderían a 292.000 hectáreas", advirtió.

El ex presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) suspendió la fumigación con glifosato luego de que lo ordenara la Corte Constitucional en 2015. Dos años después la misma Corte señaló que la única forma de reanudar el programa era a través de una investigación científica que de forma concluyente demostrara que el glifosato no provoca daños para la salud y el medioambiente.

Santos, en su intervención, dijo que el mayor enemigo de la aspersión aérea y la erradicación forzosa es la "resiembra. Era y es muy alta, superior al 60 por ciento en algunos casos, no sólo porque no había control de territorio, sino porque los campesinos simplemente y llanamente no tenían alternativas diferentes a la de volver a sembrar para cuidar de sus familias".