Biden dio el visto bueno a entregar cazas F-16 a Ucrania

Biden se había resistido a dar este paso, aunque sin descartarlo. “Ahora no los necesitan”, había dicho a principios de este año. Pero ahora, durante la cumbre del G-7 en Hiroshima, Japón, Biden oficializó el permiso de Washington al envío de los F-16 a Ucrania, que fue uno de los temas de discusión. Sin dudas el castigo que sufren por estos días Kiev y otras grandes ciudades ucranianas influyó en la decisión. Los F-16, armados con misiles antiaéreos, podrían detener a los bombarderos rusos.

El entrenamiento de los pilotos se hará en Europa y comenzará en las próximas semanas. Pero todo va a paso lento. Funcionarios de Washington no tienen conocimiento de ninguna solicitud formal de exportación de F-16 por parte de ningún aliado, asegura la CNN, y los funcionarios del Departamento de Estado que normalmente se encargarían de aprobar esas transferencias de terceros no han recibido la orden de ponerse a trabajar. El F-16 es un caza estadounidense, de manera que aunque sean países europeos los que lo provean a Ucrania, estos necesitan el OK de Washington.