Afganistán: las ONG se retiran ante la prohibición de emplear mujeres

Una médica afgana atiende un consultorio pediátrico. Las ONGs que dan este tipo de asistencia no pueden recurrir más a mujeres por orden del Talibán.

Organizaciones humanitarias extranjeras suspendieron sus operaciones en Afganistán, tras la decisión de los gobernantes talibanes de prohibir que las mujeres trabajen para organizaciones no gubernamentales . "No podemos trabajar sin ellas", alegó una de las ONG.

Save the Children, el Comité Internacional de Rescate, el Consejo Noruego para Refugiados y CARE dijeron que no podían llegar de forma eficaz a niños, mujeres y niños que necesitan ayuda con desesperación en Afganistán sin su personal femenino. "Hemos cumplido con todas las normas culturales y simplemente no podemos trabajar sin nuestras dedicadas trabajadoras, que son esenciales para que podamos acceder a las mujeres que necesitan ayuda con desesperación'', dijo Neil Turner, director en Afganistán del Consejo Noruego de Refugiados. El grupo tiene 468 trabajadoras en Afganistán.