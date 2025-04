El exjugador de Newell's que transita sus días en Bouwer, "el penal del infierno" de Córdoba

Matías Tissera, actual jugador de Huracán, está detenido en el complejo carcelario ubicado en las afueras de Córdoba, en el paraje Alto El Durazno, y decidió no recibir visitas

Penal de Bower. Matías Tissera optó por la soledad y no recibe visitas de sus familiares, decisión que habría tomado para preservar a los suyos.

El penal de Bouwer fue el destino elegido para la detención mientras se resuelve la causa judicial. El complejo carcelario está ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, en el paraje Alto El Durazno”, ubicado a la altura de Bower , sobre la Ruta Nacional N° 36. El mismo alberga a internos condenados y procesados de sexo masculino, fue inaugurado en 2000 y cuenta con diferentes dependencias en cuatro módulos, en las que se alojan internos condenados. Un sitio que no goza de buena imagen por los reclusos que lo habitan y que fue noticia en diversas ocasiones por situaciones complejas.

En ese mismo lugar estuvo detenido en 2021 el exjugador de Boca y actual de Talleres Bebelo Reynoso, sobre quien pesaba una acusación de ser protagonista de un ataque con armas de fuego en el que adolescentes terminaron heridos. Cuatro años más tarde, a inicios del presente mes, el jugador fue sobreseído.

Solo y sin visitas

Tissera optó por la soledad y no recibe visitas de sus familiares, decisión que habría tomado para preservar a los suyos y alejarlos de lo que significa el entorno carcelario, además del mediático.

El exatacante Rojinegro se encuentra imputado por "extorsión en grado de tentativa", que supone un mínimo de tres años de prisión efectiva en caso de ser encontrado culpable. No obstante, la defensa solicitó su excarcelación y en caso de que la Justicia se la otorgue no podría salir del país para afrontar los partidos de Huracán. El club, por su lado, aún no se expresó sobre la situación de uno de sus futbolistas.