Un posgrado de la UTN que busca oro en una montaña de datos

“ Los datos -dijo- son un activo intangible vital para organizaciones y empresas . En ellos puede encontrarse información valiosa para la toma de decisiones, en particular aquella que no es evidente a simple vista, como patrones ocultos, comportamientos y tendencias”. Determinar qué clientes son propensos a darse de baja, anticipar demandas de productos, personalizar servicios o -en el caso de las compañías de seguros- identificar posibles fraudes son algunos de los ejemplos que citó el docente de la UTN. Pero los usos no solo se limitan al ámbito empresario. El director del posgrado de la UTN explicó que los organismos del Estado también cuentan con datos que necesitan ser procesados para definir políticas de Estado , como diseñar una campaña de vacunación. “Para todo eso -apuntó- se necesita un profesional que esté altamente capacitado en el manejo de datos, programación y bases de matemática y estadística, que son las tres patas fundamentales de la minería de datos”, dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dirección Posgrado y Educación continua. FRRo (@utn_frro_posgrado)

Big data y algoritmos

“La Big Data es un término de hace más o menos 10 años, pero las empresas ya hace mucho más tiempo que tienen muchísimos datos, el tema es que no se daban cuenta qué podían hacer cosas con esos datos, que tenían un valor. Hay cosas que no se ven a simple vista o que no las vas a encontrar en una planilla de Excel, son patrones que no están visibles a simple vista”, apuntó.