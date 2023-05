El Normal 3 se llenó de flores, exposiciones y charlas para celebrar la democracia

“Este año se cumplen los 40 años de democracia y para simbolizarla elegimos a la flor de loto, porque esta flor puede brotar en lugares pantanosos. Refleja un poco la situación que vivió la Argentina con la dictadura militar de la que pudo salir. Como la flor de loto, en un lugar oscuro se pudo florecer”, dice Vera, alumna de 6º grado del Normal Nº 3, para explicar poéticamente de qué se trata la muestra del nivel primario que llenó la escuela de flores de papel en celebración de la democracia. Está no es la única actividad que se desarrolló en la histórica institución, que este año se comprometió a trabajar el tema en todos sus niveles a través de muestras y charlas especiales, y tiene la intención de trascender sus muros y compartir lo producido con otras escuelas de Rosario.

En el mes de abril, la escuela recibió la muestra “Testimonios presentes: muestra documental sobre la investigación de la Conadep Rosario” , a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad, y la exhibió en su pinacoteca. La muestra funcionó como un disparador para comenzar trabajar en los distintos niveles, y desde ese momento las iniciativas para abordar la temática no dejaron de crecer, generando múltiples actividades que convocaron a docentes, estudiantes y familias.

Mirian Funes, vicedirectora del 2º ciclo del nivel primario, cuenta que la llegada de la muestra de la Conadep fue una invitación que los impulsó a trabajar más sobre el tema. Si bien en la escuela siempre se recuerda lo que sucedió durante la dictadura, esta vez había que revalidar los 40 años de democracia, y la mejor forma de hacerlo era trabajar sobre los derechos ganados a lo largo de estos años. “Los chicos trabajaron en las aulas sobre qué es vivir en democracia y sobre cuántos derechos conseguimos con su recuperación, y pensamos ¿cómo representarlo después de haber atravesado la dictadura? Ahí nació la idea de la flor de loto que renace en medio del lodo”, explica la docente.

Para entender de qué se trató ese oscuro pantano donde floreció la democracia al igual que una flor de loto, los estudiantes de la primaria profundizaron sobre el pasado reciente. Buscaron información, vieron videos, leyeron bibliografía y se nutrieron de la muestra de la Conadep. “La flor de loto explica lo que es un renacer, un renacimiento, como pasó con la democracia. Así que empezamos a hacer flores en papel y las colgamos por toda la escuela”, cuenta Lucía, alumna de 6º grado.

En coherencia con la celebración de este renacer, esta semana comenzó a funcionar en la primaria el Consejo de Niños, donde chicas y chicos eligieron a sus propios delegados para tratar en asambleas los temas que les interesa.

79181979.jpg "La flor de loto explica lo que es un renacer, como pasó con la democracia", dice Lucía, alumna de 6º grado. Virginia Benedetto

Repasar el pasado reciente

El nivel secundario, por su parte, trabajó sobre la señalética, y en un trabajo coordinado entre las áreas de historia y geografía elaboraron la muestra “Señales de la memoria en nuestra ciudad”. En este caso, se replicó en las aulas el programa municipal llamado Señalética de la Memoria, y los chicos trabajaron sobre determinados sitios de la ciudad que deben ser recordados. El resultado de lo investigado es una selección de 23 imágenes de sitios o acontecimientos donde fueron vulnerados derechos. Entre ellos se destacan el actual Museo de la Memoria; la Escuela Magnasco, que funcionó como centro clandestino; el ex Batallón de Comunicaciones 121; la plaza Rodolfo Walsh; la Biblioteca Popular Constancio Vigil; las placas de la memoria que recuerdan a estudiantes y docentes desaparecidos en las escuelas Normal 1, Pedro Goyena o Dante Alighieri; y varias calles rosarinas que rinden homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de la ciudad.

Claudia Marzetti, vicerrectora del Normal 3, cuenta que se trató de un trabajo colectivo y coordinado, en el que los estudiantes se centraron en una imagen y comenzaron un trabajo de investigación. Toda la información recabada se volcó en un drive, y cada una de las imágenes expuestas cuenta con un código QR a través del cual se puede acceder a toda la investigación realizada sobre ese sitio.

79182004.jpg Alumnas y alumnos de la escuela pueden encontrarse a diario con la muestra fotográfica de 23 imágenes que recorren sitios o acontecimientos donde fueron vulnerados derechos. Virginia Benedetto

De igual modo, la muestra producida por el nivel superior es una recopilación de imágenes, pero en este caso el foco estuvo puesto en los derechos ganados en democracia. Y así se llamó la muestra: “Los derechos ganados en democracia: una recorrida en imágenes de los últimos 40 años”. “Creemos —indica Marzetti— que hay que centrarse en qué es la democracia y qué tiene sentido celebrar de ella, por eso hay que trabajar en los derechos ganados”.

Las muestra realizada por las 18 estudiantes del profesorado es toda una celebración, porque las imágenes seleccionadas recorren importantes momentos de conquistas, como la creación de la Conadep, el Juicio a las Juntas, la decisión de retomar los juicios a los genocidas, la sanción de leyes como la Asignación Universal por Hijo, las de matrimonio igualitario e identidad de género, el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, la ley santafesina de centros de estudiantes y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, entre otros.

Cada una de las imágenes cuenta con un código QR que da acceso a toda la investigación. “El escaneo es una herramienta que permite acceder a más información sobre ese tema y que al mismo tiempo nos acerca a los chicos, que están acostumbrados a usarla”, afirma la docente.

79181987.jpg La muestra de imágenes realizada por el nivel superior pone el foco en los derechos ganados con la democracia. Virginia Benedetto

Poner en valor la democracia

Las experiencias pedagógicas acontecidas en el Normal 3 recuerdan la importancia de revalorizar el sistema democrático como garante de derechos, aún con todas sus deudas. En un momento en el que algunos sectores de la política se animan a ponerla en cuestión, el sistema educativo debe interpelarse: ¿Cómo reivindicar el valor de la democracia frente a las acusaciones de ineficiencia?, ¿Como trabajar en la escuela sobre su valía, cuando los estudiantes, sus padres y docentes son hijos de ella, y afrontan a diario carencias y vulnerabilidades que aún no encuentran respuestas?.

Marzetti sostiene que la sociedad está en un momento en el que se coquetea con el olvido y que ésta es una forma de poner en jaque a la democracia. “Hay una tendencia a querer que no se hable más de algunas cosas, por suerte no fue un posicionamiento del Estado, esa idea de que es cosa del pasado, que «lo pasado pisado y listo, se terminó». Ahí es cuando hacemos hincapié en que no hay que dar por sentada la libertad o los derechos que tenemos, porque si ya pasó puede volver a pasar. La película Argentina 1985 nos dio un buen espaldarazo para tratar estos temas en este momento”, indica.

La docente reafirma que los estudiantes y la mayoría de sus familias nacieron durante la democracia, por lo cual no conocen qué significa que se les cercenen sus derechos. Y reflexiona: “A veces no tienen mucho de donde agarrarse para comparar y poder revalorizar la democracia. Por lo cual, repasar el pasado reciente en la escuela es clave para aportarles herramientas que les permitan establecer con claridad esa comparativa necesaria entre un sistema democrático y una dictadura como la que se vivió en el país hace 47 años”.