Convocan a adolescentes a una experiencia de estudio en el exterior

Florencia Rodríguez López tenía 16 años y estaba en cuarto año del colegio Cristo Rey cuando en agosto de 2017 partió rumbo a Bélgica. Allí, entre la base que tenía de inglés y lo que fue aprendiendo de neerlandés, pudo estudiar y conocer la cultura de ese país gracias a una beca del programa AFS . “De otra forma yo no hubiese podido hacer nada de todo eso, era realmente una gran ambición y un sueño que tenía de chica”, cuenta la joven a La Capital . Hasta el 22 de marzo hay tiempo para participar de la nueva convocatoria, destinada a adolescentes que quieran participar de un intercambio escolar en Brasil, Japón o Europa . Además hay otra propuesta de becas para docentes.

“Es de las mejores cosas que me han pasado a nivel formativo, no solamente por lo académico, sino por lo que significó a mis 16 y 17 años ver formas distintas de hacer, de pensar, de relacionarse y vincularse, y me parece que es súper súper valioso”, resume Florencia.