Volvieron las palometas: ya son cuatro los rosarinos que fueron atacados en la zona de islas del Paraná

El hombre se colocó gasa y pudo desinfectarse en el sector del Paso Destilería, una zona aguas arriba del puente Rosario-Victoria donde se había producido el ataque anterior. Luego, hacia la noche, acudió al Hospital Privado de Rosario (HPR) .

"Probablemente por las cicatrices más viejas de otras operaciones estaba la zona más insensible y eso influyó para que el dolor no haya sido tan grande, si bien fue importante. Ahora tengo una cura húmeda con vaselina sólida y gasa, para que vaya cicatrizando. Quedará la marca y el hueco", dijo a este diario el hombre quien sufrió el ataque. En el HPR le recetaron antibióticos y se volvió a colocar la vacuna antitetánica. "Por ahora no tengo mucho dolor, estoy calzado con una gasa, pero no molesta tanto", dijo este miércoles por la tarde.

El tercer caso que pudo registrar La Capital se produjo el lunes también en la misma zona de los hechos anteriores. Ocurrió el lunes pasado cuando Carlos, un socio de una guardería de zona norte, llegó con su velero a un sector que tenía una profundidad de unos 4,5 metros y a unos 6 metros de la costa. El hombre estaba también en su embarcación cuando hacia las 18 de ese día recibió el ataque.

Y el cuarto hecho fue este miércoles a la tarde, cuando una mujer de 54 años fue atacada en un dedo de la mano y trasladada de inmediato de la zona de islas a una unidad que ECCO dispone en La Florida.

El Sies advierte

Ante estas situaciones, el director del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies), Cristian Bottari, reiteró algunos consejos que previamente el dispositivo de Salud Pública municipal había brindado. "Los bañistas se deben sumergir en playas habilitadas, ya que las palometas se mueven en cardúmenes y en general están en sitios donde hay pescadores que hayan descartado carnada. Tampoco sumergirnos con lastimaduras o heridas cortantes. Pero no existen medidas de prevención adicionales. Se trata de peces carnívoros y si nos agreden debemos primero retirarnos del agua en forma inmediata, dar aviso al guardavidas y lavarnos con abundante agua y jabón estas heridas que mayoritariamente son circunferenciales en forma de sacabocado. Luego el personal de asistencia evaluará si se requiere una sutura, algún tipo de curación, según cada caso", mencionó Bottari.

Los tres ataques fueron en el Paso de Destilería. Se trata de un brazo del Paraná viejo ubicado detrás de la Isla de los Mástiles, aguas arriba del puente Rosario-Victoria.

La mujer también mordida el domingo brindó su relato. "Nos tiramos un par de veces al agua sin ningún problema. Después me quedé sentada en el bote, con los pies en el agua, mientras tomaba mate. Sentí una mordida en el dedo gordo del pie derecho. Me encontré con que me faltaba un pedazo", relató la mujer.

"Sentí molestia, pero no me dolió. Sí me sorprendió el sangrado", comentó. Además, señaló la importancia de llevar botiquín: "Para realizar una curación hay que tener agua potable, jabón y agua oxigenada para que arrastre la suciedad. Después Pervinox y gasas para cubrir, comprimir y detener el sangrado".

Con estos tres casos registrados en el mismo lugar se abre el interrogante sobre los factores que convergieron allí. El cuarto también se produjo en zona de islas entrerrianas. Varios consultados no dudan: bajante del río y altas temperaturas que calientan el agua son el hábitat propicio para atraer estos especímenes, de la familia de las pirañas.

Con el calor, el metabolismo de estos peces se acelera. En este sentido, se encuentran más activos, requieren más energía y tienden a buscar alimento con más frecuencia y agresividad. Además, este contexto los lleva a pasar de una dieta omnívora a otra carnívora. De todos modos, la razón por la que atacan a los humanos es porque confunden el movimiento de los pies con el de sus presas. En verano, el escenario se torna propenso a este tipo de ataques a humanos aunque no revisten letalidad, pero si pueden lesionar tejidos.

Prohibido bañarse en Rincón

Mientras en Rosario se registró el primer caso de un ataque de palometa en lo que va de la temporada, un total de 33 personas fueron asistidas este domingo en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe por mordeduras de estos peces cuando se bañaban en la laguna Setúbal. Los ataques, que causaron heridas principalmente en los pies de los bañistas, se registraron entre las 16 y las 17 y continuaron por unas cuatro horas.

Y mientras en la ciudad capital usarían la señal de bandera roja en la laguna Setúbal, en el caso de los múltiples ataques en San José del Rincón (ubicado a 15 kilómetros de Santa Fe) directamente se resolvió prohibir el ingreso al balneario del camping “Luis Beney” y tranformar momentáneamente el centro recreativo en un "solarium", sin el alivio de ingresar al agua.

Entre el domingo y el lunes, en la playa de Rincón se produjeron cinco ataques, cuatro de ellos fueron a menores de edad y uno a un mayor.

“Ante el aumento de casos de mordeduras de palometas, el balneario se habilita solamente como solarium, hasta tanto se normalice la situación de seguridad de los bañistas”, indicaron en un comunicado fuentes del gobierno local.