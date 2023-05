Quieren eliminar el estacionamiento en Oroño para hacer ciclovías

Histórico. Hace años que los ciclistas piden una bicisenda en Oroño, y acusan a las diferentes gestiones de no tener decisión política al respecto.

“Esta gestión y la anterior han sido espectadores del problema sin intervenir más que con una postura normativista, sabiendo que no hay mejor política para los ciclistas urbanos que ofrecerles espacios de buena calidad. Y no se trata únicamente de delimitar espacios exclusivos, sino que hay que tender a juntar las características que mencionaba antes”, subrayó el ex integrante del Área de Movilidad Activa en el Ente de la Movilidad de Rosario.