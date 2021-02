¿Por qué Rosario no tiene ni siquiera un solo museo nacional?

Hace un año, el 19 de febrero de 2020, la secretaria de Patrimonio Cultural de la Nación, Valeria González, anunció que uno de los objetivos principales de su gestión era que el Museo Nacional del Grabado, que funciona en Capital Federal, se mude a Rosario en el marco de una decisión que responde a “una mirada federal”. “La idea es convertir el Museo del Grabado en un museo de la gráfica. El sueño del ministro de Cultura (Tristán Bauer) es que este museo pueda tomar lugar no solo en la ciudad de la Bandera, sino que además podríamos llamarla la ciudad de la gráfica, que es Rosario” (ver acá). Pero doce meses después no se avanzó ni un centímetro con esta iniciativa. “No tenemos nada al respecto. Todo el año de pandemia frenó ese proyecto. No hay nada nuevo”, es lo que repiten por estos días en el Ministerio de Cultura de la Nación cuando alguien indaga sobre qué pasó con esta “mirada federal”. En rigor, nadie dice que la iniciativa no siga en pie, pero los antecedentes no son favorables.