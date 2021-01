Martin Scorsese regresó a Netflix con un documental

Lebowitz trabajó en varias actividades antes de ser contratada por Andy Warhol como columnista de la revista “Interview”. Su primer libro fue una colección de ensayos titulado “Metropolitan Life”, publicado en 1978 y en 1981 publicó “Social Studies”.

Participó varias veces en los primeros tiempos del programa “Late Night with David Letterman” e interpretó doce veces el papel de la Juez Janice Goldberg en la serie de televisión “Law & Order”, entre 2001 y 2007. También es conocida por su militancia a favor de los derechos de los fumadores.

martin3.jpg

Cabe destacar que en 2010 Scorsese también estrenó en HBO un filme alrededor de Lebowitz titulado “Public Speaking” que incluía monólogos de la escritora neoyorquina, además de escenas nocturnas y conversaciones con el cineasta que incluye tomas nocturnas en el bar “Waverly Inn” de Nueva York, el preferido de ambos, con monólogos de Lebowitz y Scorsese filmadas luego del cierre del local.

“Me encanta hablar, y nunca me he planteado si se me daba bien o mal. De pequeña esto era ser contestadora con los adultos y ahora resulta que se llama hablar en público”, explica en una de las primeras escenas de Public Speaking. Aquel primer proyecto surgió gracias a Graydon Carter, el director de Vanity Fair y buen amigo de Lebowitz, que también pidió que la inmortalizaran en los frescos que adornan su restaurante, “Waverly Inn”.

Supongamos que Nueva York es una ciudad Trailer Oficial en Ingles

Scorsese incursionó por primera vez en los servicios de streaming en el 2019 con su largometraje “The Irishman”, disponible en Netflix. Una película que recibió los aplausos de la crítica y consiguió varias nominaciones en los premios Oscar.

Aquel año, también estrenó en la misma plataforma “Rolling Thunder Revue”, un documental que tuvo como eje la vida de la estrella de rock Bob Dylan, en especial el significado de su música en la década de 1970.

Actualmente, Scorsese prepara “Killers of the Flower Moon” para la plataforma Apple TV+, protagonizado por Robert de Niro y Leonardo DiCaprio (ver aparte).

Asimismo, según reportó el medio Deadline en agosto pasado, el director estadounidense llegó a un acuerdo con Apple para producir diferentes series y películas.

Retoman “Killers of the Flower Moon”

“Killers of the Flower Moon”, la nueva película de Martin Scorsese, que será protagonizada por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, dos de sus actores fetiches, se podría comenzar a rodar en febrero en Osage, ubicada en Oklahoma, Estados Unidos, luego de establecerse los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.

martin2.jpg Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio en su quinta colaboración.

“Killers of the Flower Moon” está basada en el libro de David Gann “Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI”, que relata una matanza que hubo en los años 20 por el control del petróleo en esa región con predominio del pueblo originario Osage.

El inicio del rodaje estaba previsto para marzo pasado y para su participación DiCaprio decidió renunciar a otros proyectos ofrecidos por Paul Thomas Anderson y Guillermo del Toro, quienes en ambos casos optaron por Bradley Cooper como reemplazo.

La película cuenta con un presupuesto inicial de 200 millones de dólares y es producida por Paramount Pictures y Apple TV+, que cuentan con los derechos de distribución del filme para su difusión en cines y plataformas digitales, respectivamente.

Actor y director compartieron hasta ahora cinco películas, un corto y un documental, una redituable colaboración que Leonardo DiCaprio es una figura habitual del cine de Scorsese, junto Robert De Niro, tras haber aparecido cinco de sus largometrajes: “Bandas de Nueva York” (2002), “El aviador” (2004), “Infiltrados” (2006), “Shutter Island” (2010) y “El lobo de Wall Street” (2013).