Los taxistas piden una suba del 40% de la tarifa ahora y otra dentro de 4 meses

"Estamos insistiendo, hablando con todos y no queremos que se dilate. Dicen que lo van a aprobar en el directorio, pero no sabemos cuándo. Les dijimos que se apuren porque la inflación sigue. En Buenos Aires, por ejemplo, ya acordaron con la Legislatura local un 50% de aumento en dos veces, un 30 por ciento ahora y un 20 en mayo", afirmó Marcelo Díaz, referente de Catiltar.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tarifa diurna a partir del 11 de marzo es de 29,30 pesos cada 200 metros recorridos, y la bajada de bandera es de 293 pesos. De noche, la ficha cuesta 35,10 pesos y la bajada de bandera, 351 pesos. La tarifa actual en Rosario oscila de 287 a 348,50 pesos, según el día y la hora. La ficha de 100 metros, en tanto, va de 13,60 a 15,40 pesos.

Esperan el estudio

Fuentes del Palacio Vasallo indicaron que la semana que viene habrá comisión de seguimiento del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), y seguramente también haya una reunión del Ente de la Movilidad para ver el estudio de costos. Allí se habilitaría el debate en comisión, que además recibirá a otros representantes de los taxistas.

"No está terminado, por eso no se presenta esta semana. Pero más allá del estudio de costos, finalmente la tarifa es política. O sea, un equilibrio para que el sistema no se caiga y la gente siga tomando taxis. Y los tacheros tengan una ganancia razonable", confió uno de los integrantes de Servicios Públicos.

Mientras tanto, los titulares tendrán terminado en los próximos días su propio análisis técnico, con la complicación de que "las cosas aumentan todos los días". Observan, en promedio, un 50 por ciento de aumento de muchos insumos desde diciembre a esta parte. Pero además, recordaron que el último estudio dio 62 por ciento de desfasaje, y les dieron un 20 de aumento, por lo que quedó el 42 por ciento pendiente más lo que fue aumentando hasta la fecha. Entre todo, sumaría un retraso de tarifa del 90 por ciento.