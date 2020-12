Los artistas rosarinos hallaron en la web un espacio de libertad

La “nueva normalidad” es otra de las expresiones que marcaron la llegada del Covid-19 al país, una pandemia que aun no terminó y que ya se cobró la vida de más de 42 mil personas. El escenario restrictivo, sin embargo, posibilitó experiencias insólitas y mostró el costado solidario de la millonaria industria de la música en el comienzo de la pandemia. Elton John dio el puntapié inicial de la nueva normalidad musical cuando el 29 de marzo convocó a algunos de los nombres más grandes de la música en el concierto iHeart Living Room Concert For America con todos cantando desde sus casas. El show fue a beneficio de los servicios de salud y para las organizaciones Feeding America, que alimenta a personas de bajos recursos, y First Responders Childrens Foundation. Pocos días después, el 18 de abril, se realizó otro mega evento solidario llamado One World: Together at Home (Un Mundo: Todos en casa) propiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la organización benéfica Global Citizen.