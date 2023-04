La inseguridad produjo una merma en el turismo que llega a Rosario

La inseguridad pegó fuerte en la imagen de la ciudad tras hechos recientes de gran impacto mediático, y ese proceso ya muestra sus daños colaterales. El balance turístico del fin de semana extra largo por Semana Santa no fue bueno, y el promedio de reservas hoteleras no llegó al 60%. La ocupación estuvo muy por debajo de los niveles históricos de actividad para esta fecha y otros fines de semana largos.

Nadie se anima a decirlo públicamente en voz muy alta, pero lo cierto es que en el sector hotelero hay preocupación , porque no fue un fin de semana largo a la altura de las expectativas históricas que el sector tiene siempre para el fin de semana del Jueves y Viernes Santo. Para colmo, las consultas atraviesan el tema de la seguridad permanentemente . “Está todo lleno en todos lados y acá anduvimos mal. Eso es una señal”, comentó en off una fuente del rubro.

Para colmo, días después se produjo la pueblada en el barrio Los Pumitas tras el asesinato de Máximo Jerez, un niño de 11 años, en una balacera. Los medios de comunicación de Buenos Aires que habían desembarcado en la ciudad por el atentado contra la sucursal de Único que maneja el padre de Antonella Roccuzzo, y que en algunos casos hicieron coberturas amarillistas y desagradables con periodistas y entrevistados vistiendo chalecos antibalas en zonas de la ciudad que no son calientes, se hicieron un pic nic con la tragedia.

El tema es delicado y por eso no se difundieron cifras oficiales de hotelería. Todo se manejó con trascendidos por el temor al impacto que puede tener la mala noticia para la actividad. El jueves se hablaba de un 40% de reservas. Luego mejoró un poco, principalmente la noche del viernes en la hotelería superior, que fue la de mejor ocupación. Pero la mayoría no llegó al 60% haciendo un promedio de las noches de jueves, viernes y sábado.

Lo mismo manifestaron desde la Cámara de Hostels de Rosario, un tipo de alojamiento que maneja principalmente público de Capital Federal y el conurbano bonaerense. “En mi hostel en particular no tuve ninguna reserva y fue el peor fin de semana largo desde que lo abrí en 2006. Otros tuvieron más gente, pero fue muy escaso en general. No te puedo garantizar por qué, pero muchos sospechan que el tema seguridad impacta”, apuntó el presidente de la entidad, Omar Ortiguela.

Otra imagen

“Si bien los problemas de inseguridad no se dan en el primer anillo o en los circuitos turísticos la sobremediatización del tema, principalmente en medios de Capital Federal, no ayuda. Los visitantes que llegan tienen sus miedos, pero al caminar la ciudad en las zonas céntricas o turísticas se llevan una buena imagen de Rosario”, analizó Damian Auzunbud, tesorero de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario.

Esta lectura fue respaldada por el relevamiento del Ente Turístico de Rosario (Etur), con encuestas itinerantes realizadas en distintos espacios durante el fin de semana largo, que muestran que el 99% de los visitantes manifestó que volvería a la ciudad. Más del 70% calificó a la ciudad como “muy buena” y “excelente”. Los turistas argentinos llegaron desde la provincia de Buenos Aires, otras localidades de Santa Fe, Entre Ríos, CABA, Jujuy, Mendoza, Cordoba y Tucumán. En tanto, los turistas internacionales que consultaron en los puestos de información del Etur eran provenientes de Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Corea, Francia y Estados Unidos.

También inciden en la problemática de la ocupación hotelera, cada vez en mayor medida, la oferta de alquileres turísticos temporarios irregulares, sin habilitación municipal y a través de plataformas digitales. Es un fenómeno mundial, pero muchos propietarios de inmuebles destinados a alquiler tradicional reconvirtieron sus unidades en alquiler temporario, en especial luego de la sanción de la nueva de ley de alquileres, apuntan desde Aehgar.

En el sector del turismo ven como una luz de esperanza que Rosario haya sido seleccionada como sede de los juegos Odesur 2026 junto a las ciudades de Rafaela y Santa Fe. “Hay que llegar al 2026, pero será mayor que los Juegos Suramericanos. Rosario sigue posicionada para grandes eventos deportivos, con fuerte articulación pública privada: municipio, provincia, asociaciones deportivas y prestadores turísticos privados, como hoteles, agencias de viaje y gastronómicos”, cerró Auzunbud.

El municipio le bajó el tono

Desde el área de Turismo de la Municipalidad le bajaron el tono a la problemática del impacto de la inseguridad en la llegada de visitantes. Dijeron que no registran una preocupación de quienes llegan a la ciudad, tanto en las encuestas que realizan como en la gente que se acerca a los puestos de información. Pero indicaron que abordan el tema con el sector privado para trabajar en políticas de difusión conjuntas.

Por lo contrario, argumentaron que desde empresas de viajes como Despegar ubicaron a Rosario entre los lugares más elegidos como turismo urbano. Como dato, indicaron que la mayoría de los turistas encuestados se quedaron tres noches, con el alquiler turístico temporario como opción de alojamiento.

A su vez, destacaron la gran cantidad de actividades que hubo el fin de semana en la ciudad, como la Fiesta Provincial del Helado Artesanal, el encuentro Sabores del Mundo en La Rural, la competencia de preliminares 2023 del Mundial de Tango, los circuitos turísticos a pie y en monopatines o la representación del Via Crucis en el Monumento a la Bandera.

En cuanto a los medios de transporte utilizados, el 80% de los turistas llegaron en automóvil o bus, y el 15% en avión. La mayoría de los turistas extranjeros arribaron en avión, excepto los uruguayos que llegaron por tierra en su gran mayoría.

Entre los motivos del viaje, mencionaron ocio y recreación y visita a familiares y amigos. Las principales consultas que realizaron versaron sobre qué lugares visitar, gastronomía, espacios y actividades para infancias, transporte, bus turístico y bicicletas públicas.