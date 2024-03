La crisis está cambiando el consumo en gastronomía de los rosarinos

Si bien son observaciones incipientes, tendencias que se están empezando a marcar y que por supuesto no son definitivas, paralelamente a los que se caen y dejan de consumir, se ve un fenómeno que siempre se registra cuando hay una crisis: cada vez más personas van corriéndose de segmento, tratando de sostenerse para no salir. Algunos se quedan en el mismo rubro pero bajan la categoría de local a otros de precios más económicos. Otros cambian el tipo de propuesta: el que salía a cenar, sale a picar o elige platos para compartir. El que salía a tapear, solo toma algo y se va. La mayoría redujo la periodicidad .

Un actor del rubro gastronómico señaló que a la noche no hay más primer turno, ni segundo ni tercero. Solo quedó el de la cena, alrededor de las 20.30 o 21. Antes y después, los locales están vacíos. Hay menos personas en la calle, y las que están, eligen mejor. El rubro parrilla es uno de los que registra el movimiento de muchos clientes que tienen un perfil de ingresos alto, pero que quizás no están en condiciones o no quieren validar los precios de algunos comercios más tradicionales. Por eso, buscan calidad para seguir comiendo bien, pero pagar un poco más barato.