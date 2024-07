Hockey: los líderes están en el barrio Las Delicias

En los restantes partidos, Old Resian goleó a Universitario C 6- 0, Provincial venció a Regatas 3-1 mientras que Atlético Fisherton ganó el punto bonus (2-1) ante Jockey Club B luego del empate 1-1 en tiempo reglamentario.

La Línea B, en tanto, disputó la 13ª fecha, que tuvo los siguientes resultados: Logaritmo A 2-3 Provincial B; Gimnasia y Esgrima B 3-1 Municipal de Marcos Juárez; Newell’s Old Boys A 2-1 Duendes B; Atlético del Rosario B 1-0 Jockey Club D 0; Universitario B 5-0 Gimnasia y Esgrima C y Los Caranchos A 3-2 Rowing A.

Las otras líneas

En las restantes líneas los resultados fueron los siguientes:

Línea C. Sportivo 2-1 Newell’s Old Boys; Somisa 3-2 Jockey Club C; Adeo 1-0 Atlético Fisherton B; Bancario 6-1 Cosmopolita, Old Resian B 0-0 Duendes C y Susanense A 1-2 Atlético del Rosario.

Línea D. Provincial C 0-1 Atlético Carcarañá A; Regatas B 1-2 Club Gran Rosario A; Belgrano A 1-9 Unión Casildense A y Alumni A 2-1 Jockey Club E.

En el torneo Interprovincial de Primera Caballeros, los equipos rosarinos tuvieron suerte diversa. Jockey Club venció a Córdoba Athletic 4-1; Gimnasia y Esgrima, empató en el parque Independencia con el Jockey Club cordobés 1-1, mientras que Universitario cayó ante La Salle 4-1. En el restante encuentro, Rowing ganó sus primeros puntos al superar a Universitario de Córdoba 7-4.