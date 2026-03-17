El jueves se presentará en Rosario el libro "Se fue la Tere", de Edgardo Caruso Será en Oliva Libros, con la presentación del escritor y editor Felipe Hourcade 17 de marzo 2026 · 18:44hs

El próximo jueves 19 de marzo, a las 18.30, se presentará en Rosario el libro "Se fue la Tere", de Edgardo Caruso. El encuentro tendrá lugar en la librería Oliva Libros (Entre Ríos 579) y contará con la presentación del escritor y editor Felipe Hourcade.

Publicado por Ediciones Particulares, "Se fue la Tere" es el primer libro de Caruso y reúne una serie de relatos construidos a partir de escenas reales, íntimas y profundamente humanas. Historias de familia, de amor y de pérdida, de decisiones que dejan marca.

Con una prosa clara y emotiva, el autor traza una geografía del afecto y del desarraigo que se vuelve cercana y reconocible. Es un libro escrito como quien le habla a alguien querido: con honestidad y sin rodeos.

Durante la actividad, abierta al público, se conversará sobre la obra y su proceso de escritura. Además, quienes asistan podrán adquirir ejemplares del libro.