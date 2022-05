El pianista Ralph Votapek actúa en el teatro El Círculo

El pianista ha realizado innumerables presentaciones como solista y con grandes orquestas de los Estados Unidos, como Orquesta Sinfónica de Chicago ,The Boston Pops, Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic, New York Philharmonic, The Pittsburg Symphony, The San Francisco Symphony y otros reconocidos organismos sinfónicos de su país y el mundo.

Se ha presentado en diferentes países europeos y de oriente, como así también en Latinoamérica por casi cuatro décadas. Son muy recordados sus recitales en el Carnegie Hall y en el Lincoln Center. Entre sus presentaciones como camarista cabe recordar las realizadas con los grupos de cámara Julliard Quartet, Fine Arts, New World y Chester String Quartet.

La siguiente función de abono está anunciada para el 24 de mayo durante la cual se presentará la ópera “Tosca”, de Giácomo Puccini, con Daniela Tabernig, Gustavo López Manzitti y Fabián Veloz, bajo la dirección de Pablo Maritano.