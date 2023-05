El JP Morgan se quedó con uno de los bancos que cayó en Estados Unidos

“Para proteger a los depositantes, la FDIC va a entrar en un acuerdo de compra y toma de posesión con JP Morgan Chase Bank para asumir todos los depósitos y la mayoría de los activos de First Republic Bank”, indicó el regulador.

El acuerdo implicó “un proceso de subasta sumamente competitivo” que resultó en una transacción que, según estimó la FDIC, le implicará a las arcas del Estado un costo de “cerca de US$ 13.000 millones” para poder rescatar al banco.

Como parte de la transacción, las 84 sucursales del First Republic ubicadas en ocho estados abrieron hoy como filiares del JP Morgan y retirarán el nombre previo.

El banco contaba, al 13 de abril último, con u$s 103.900 millones en depósitos y u$s 229.000 millones en activos, incluyendo u$s 173.000 millones en préstamos y u$s 30.000 millones en valores.

Tras el colapso de SVB y Signature Bank en marzo y un efecto contagio que derivó, por ejemplo, en la venta forzada del Credit Suisse a UBS en Europa, una gran cantidad de clientes comenzó a retirar sus depósitos de bancos regionales como el First Republic y los llevaron a otros bancos de mayor envergadura, que son considerados demasiado grandes como para que el Estado los deje quebrar.

Para rescatarlo, once grandes bancos de Estados Unidos -entre ellos el propio JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo- desembolsaron US$ 30.000 millones en las cuentas del First Republic, en un plan acordado con el gobierno.

Pero esto no fue suficiente: el lunes pasado el banco presentó su balance trimestral en donde comunicó una caída del 41% (u$s 100.000 millones) en sus depósitos durante el primer trimestre.

Esta corrida, peor de la anticipada, llevó a un hundimiento en la cotización del banco en la bolsa la semana pasada, acumulando un derrumbe de 97% en lo que va del año, pasando de cotizar u$s 122,50 el pasado 1 de marzo a apenas u$s 3 el viernes último.

El desajuste entre activos y pasivos del banco fue uno de los desencadenantes en marzo pasado de la corrida.