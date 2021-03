Cayeron armados y las escuchas a uno de sus teléfonos desnudó el accionar de un grupo de tiratiros

“Hay para hacer algo ahora, hay 80 palos”. El mensaje del "Enano" desde alguna cárcel llegó al celular de Iván sobre las 19 del pasado 13 de octubre. “¿Qué hay que hacer? ¿Dónde?”, respondió el joven de 24 años. “Bajar a uno, te paso la dirección”, respondió el Enano y mandó una foto con explicación: “Ahí está la casa, Cochabamba antes de llegar a Garzón, la última casa. A cualquiera que esté ahí adentro tenés que darle. Bajás a uno o 29, la plata va a ser la misma. Ochenta palos, apenas lo hagas me avisás”. Dos días después, a las 15.15 del 15 de octubre, Iván confirmó: “Ayer hicimos el laburo. ¿Un tal colombiano?” No se pudo constatar si los tiratiros finalmente cobraron un trabajo que, afortunadamente para las víctimas, no fue más allá de un susto y tres impactos de bala contra una pared y la heladera.