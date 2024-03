Bicicletas públicas: denuncian que es difícil cargar la tarjeta Movi

Los usuarios de bicicletas públicas se quejan porque los puestos callejeros fueron desmantelados, y casi no quedan kioscos para hacer cargas físicas

Usuarios del sistema de bicicletas públicas de Rosario denunciaron que la carga online en la página web de la Municipalidad está suspendida, y es cada vez más difícil encontrar lugares para ingresar crédito a la tarjeta Movi , además de que ya no se puede adquirir el plástico. La información fue confirmada desde el municipio, desde donde recomendaron utilizar las alternativas de hacer el trámite por la web o app de Mi Bici, Tu Bici.

Justamente, la usuaria de X (Twitter) @DaiVazquezOK manifestó que fue al histórico puesto de la estación de colectivos a comprar una tarjeta nueva, porque había perdido la que tenía, y se encontró con una negativa: "Nos dijeron que ya ni siquiera la venden. Así que ya no podemos usar las bicicletas de la Municipalidad" , se lamentó. Ese era uno de los lugares donde siempre se dirigía a las personas para encontrar soluciones a pérdidas, robos, extravíos y para hacer las personalizaciones y pases de crédito entre cuentas.

Lo cierto es que hay personas que consideran que el servicio alternativo (y que probablemente sea el que se utilice desde ahora en adelante) es efectivo y útil. "Yo la cargo por la app de Mi Bici Tu Bici. Es super fácil e instantáneo", aportó @Nachosmash respondiendo a la consulta de cómo se gestionaba crédito para utilizar el sistema.

Para acceder a esta función, hay que ingresar el usuario y el pin en la página mibicitubici.gob.ar(pestaña Ingresar arriba a la derecha), y una vez hecho el login, hay que clickear en Abonos. Ahí puede seleccionarse el diario ($787,50), el mensual ($7.875) o el anual ($52.500) y pagarse con los datos de la tarjeta de crédito o débito. El cálculo se realiza en base a la equivalencia a un boleto de Transporte Urbano de Pasajeros en Tarifa Laboral (VTL). El diario es 1,5 VTL; el mensual 15 VTL; y el anual 100 VTL.

Pero no todos están contentos con el funcionamiento de ese dispositivo. "Hace mucho que no uso la Movi, más que nada porque cuesta conseguir lugar donde cargar. Los medios electrónicos disponibles siempre fueron muy complejos, algo arcaicos, para lo que es la tecnología actual. En su momento la recarga tenía una demora de unas 48 horas. Desde la app MBTB no podés ver el saldo que tenés", comentó Pablo Botta, de STS Rosario en Bici.

Con el boleto de colectivo a $700, son muchos los usuarios del Transporte Urbano de Pasajeros que se bajaron de las unidades y se pasaron a la bicicleta. Para los que no tienen la posibilidad de invertir en una bicicleta (o no quieren correr los altísimos riesgos de robo que hay en el centro de la ciudad), Mi Bici Tu Bici es una alternativa necesaria. Pero la cantidad de problemas que presenta el sistema, en algún punto expulsa ese crecimiento que podría tener si funcionara correctamente, tal y como pasó durante la pandemia.