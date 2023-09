Bar con arcades, una tendencia que ya hace pie en Rosario

Ficha pesca en ese río, pero no desde una veta comercial sino desde un costado más under: la voluntad de crear uno mismo ese lugar al que se quiere ir pero no existe, un bar nocturno con fichines y algo de movida cultural. Por eso la inscripción en el piso y paredes: "Arcade es cultura". Todo empezó con el sueño de Guillermo Napolitano, un músico que trabaja como administrativo algo cansado de la rutina. Lo del sueño es literal: "Soñé cuatro veces en un mes que entraba a un lugar de fichines. Hablando con la psicóloga me di cuenta de que era lo que quería hacer. Y empecé el largo proceso de ponerlo en marcha, que llevó un año y medio", cuenta.